Bakan Gül, yurdunda kaldıkları okulun tadilatını yapan infaz koruma memurlarını kutladı

ANKARA (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Muğla'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yurdunda kaldıkları okulun tadilatını ve bahçe düzenlemesini yapan infaz koruma memurlarına teşekkür etti.

Seydikemer Eşen T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda çalışan 90 infaz koruma memuru, Kovid-19 önlemleri kapsamında göreve başlamadan önceki 15 günlük "izolasyon" sürecinde Fethiye Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu yurdunda kaldı. İnfaz koruma memurları, bu sürede kaldıkları yurdun öğrencilerinin eğitim gördüğü okulun tadilatını gerçekleştirdi, bahçe düzenlemesini yaptı.

Örnek davranış üzerine, Adalet Bakanı Gül, okulda boya yapan infaz koruma memurları Murat Polat ve Selçuk Arslan'la görüntülü görüştü.

İnfaz koruma memuru Arslan, yurda geldiklerinde okulun tadilata ihtiyacı olduğunu gördüklerini ve diğer mesai arkadaşlarıyla izolasyon süresi boyunca okulu yenilemeye karar verdiklerini söyledi.

Bakan Gül'le boyadığı sınıfta görüşen Arslan, okulun bahçe düzenlemesinin de yapıldığını, tüm tadilatların gerçekleştirildiğini kaydetti.

Polat da izolasyon süreci kapsamında 15 Nisan'da yurda yerleştirildiklerini, kendileriyle başsavcılık yetkililerinin yakından ilgilendiğini aktardı.

- "İnfaz koruma memurları büyük fedakarlık gösteriyor"

Adalet Bakanı Gül ise Kovid-19'un yayılımının önlenmesi amacıyla cezaevlerinde göreve başlamadan 15 gün önce izolasyon sürecine tabi tutulan infaz koruma memurlarının büyük bir fedakarlık ve özveri gösterdiğini belirtti.

Tüm infaz koruma memurlarını kutlayan Bakan Gül, kaldıkları yurdun okulunun tadilatını gerçekleştiren personele örnek davranışlarından dolayı teşekkür etti.