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Bakan Gül: Nöbetçi noterlik uygulamasını 6 Nisan itibariyle başlatıyoruz

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Nöbetçi noterlik uygulamasını 6 Nisan itibariyle başlatıyoruz, tüm hazırlıklarımızı tamamladık" dedi.

13 Mart 2019 Çarşamba 10:31
Bakan Gül: Nöbetçi noterlik uygulamasını 6 Nisan itibariyle başlatıyoruz

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Nöbetçi noterlik uygulamasını 6 Nisan itibariyle başlatıyoruz, tüm hazırlıklarımızı tamamladık" dedi. 

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 10:31
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