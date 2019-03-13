Bakan Gül: Nöbetçi noterlik uygulamasını 6 Nisan itibariyle başlatıyoruz
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Nöbetçi noterlik uygulamasını 6 Nisan itibariyle başlatıyoruz, tüm hazırlıklarımızı tamamladık" dedi.
13 Mart 2019 Çarşamba 10:31
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Nöbetçi noterlik uygulamasını 6 Nisan itibariyle başlatıyoruz, tüm hazırlıklarımızı tamamladık" dedi.
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