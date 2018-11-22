0553 313 94 23

Bakan Gül Azerbaycan'da şehitlikleri ziyaret etti

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, resmi temaslar için gittiği Azerbaycan'da Bakü Türk Şehitliği'ni ziyaret etti.

22 Kasım 2018 Perşembe 15:16
Bakan Gül Azerbaycan'da şehitlikleri ziyaret etti

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Azerbaycan'da şehitlikleri ziyaret etti.

Bakan Gül, 20 Ocak Şehitleri'nin bulunduğu Bakü Şehitler Hıyabanı'nda şehit mezarlarına karanfil bıraktı, Ebedi Ateş Anıtı'na çelenk sundu.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral'ın eşlik ettiği Gül, Bakü Türk Şehitliği'ni ziyaret ederek şehitlik anıtına çelenk bıraktı.

Bakü'yü Ermeni çeteleri ve Bolşevik birliklerinden kurtaran, "Kafkas İslam Ordusu" ismi verilen Osmanlı ordusunun şehit askerlerinin temsili mezarlarına çiçek bırakan Gül, şehitler için dua etti.

Bakan Gül, Azerbaycan Adalet Bakanlığının 100. yılı dolayısıyla düzenlenen "Adalet Sisteminin Gelişim Yolu: Olumlu Tecrübeler" konferansına katılmıştı.

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 15:16
  1. Ordu
  2. Abdulhamit Gül
  3. Azerbaycan

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağındaki patlama
    1. Zonguldak'ta ruhsatsız maden..
    2. Bakan Gül Azerbaycan'da şehitlikleri..
    3. Galatasaray'da deprem! Para alamadığı..
    4. Akıncı Üssü davası
    5. Ne etseniz nafile! Çeyiz için elin..
    6. AK Parti Bayrampaşa belediye başkan..
    7. Şile'deki bot kazası davası
    8. Yurt dışında yerleşiklerin hisse..
    9. ‘Uyum sınavı’nı geçemeyen Türklere..
    10. "Gemi trafiği 7 gün 24 saat..
    11. Firari FETÖ/PDY şüphelisi kadın sahte..
    12. Nihat Zeybekci'den olay adaylık..
    13. Para vermeyen adamı defalarca..
    14. YDS giriş yerleri belli oldu
    15. AK Parti Sultanbeyli belediye başkan..
    16. 34. Arap Adalet Bakanları toplantısı..
    17. "Bıçak sırtı bir pozisyondayız"
    18. İstanbul'da hırsızlık operasyonu
    19. GÜNCELLEME - Samsun'da silahlı saldırı
    20. Cumhurbaşkanlığı'ndan Prens Selman..
    AK Parti Ankara adayı kim oldu?
    AK Parti Ankara adayı kim oldu?
    Fatih Erbakan yeni partisinin ismini açıkladı
    Fatih Erbakan yeni partisinin ismini açıkladı
    Saadet Partisi'nden kritik hamle!
    Saadet Partisi'nden kritik hamle!
    "Alkol yasaklanmasın" diyen laikçiler şaşkın: İçkicilerden yarı çıplak heykele tecavüz girişimi!
    "Alkol yasaklanmasın" diyen laikçiler şaşkın: İçkicilerden yarı çıplak heykele tecavüz girişimi!
    Özdil, “Mustafa Kemal” kitabından milyonları cebe indirdi, duygu sömürüsüne başladı
    Özdil, “Mustafa Kemal” kitabından milyonları cebe indirdi, duygu sömürüsüne başladı

    Günün Karikatürü

    22 Kasım 2018
    İşte muhalefetin aradığı Diyanet Reisi!
    İşte muhalefetin aradığı Diyanet Reisi!
    "Putin, Erdoğan'da kendisini görüyor"
    "Putin, Erdoğan'da kendisini görüyor"