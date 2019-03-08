0553 313 94 23

Bakan Gül, Adalet Bakanlığı personelinin Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Kadın birey olduğu için haklara doğuştan sahiptir ve kadının arkasında bir erkeğin olmadığına, kadının arkasında hukukun olduğuna inanıyorum.

08 Mart 2019 Cuma 12:52
Bakan Gül, Adalet Bakanlığı personelinin Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Kadın birey olduğu için haklara doğuştan sahiptir ve kadının arkasında bir erkeğin olmadığına, kadının arkasında hukukun olduğuna inanıyorum. Kadın arkasında hukuk ve adalet olduğu için güçlüdür. Kadına verilen bu anlamdaki bir takım haklar onlara sanki lütufmuş gibi, ikrammış gibi değil, kadının zaten gücü hukukun kendisinden gelmekte, adaletin kendisinden gelmektedir" dedi.


Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Bakanlığının kadın personeline ve kadın basın mensuplarına karanfil ve hediye dağıtarak Kadınlar Günü’nü kutladı. Ardından bir açıklama yapan Bakan Gül, "Dünya Kadınlar Günü sadece bir gün için değil, her zaman kutlanması, her zaman bu bilincin artarak devam etmesi gereken bir gün. Kadınların hem sosyal hayatta hem kamusal hayatta toplumun her alanında hiçbir şekilde cinsiyet ayrımına ya da farklı bir ayrımcılığa tabi tutulmaksızın eşit bir şekilde toplumun her kesiminde yer almasını savunuyoruz. Bu konuda çok önemli gelişmeler olmakla birlikte kadına yönelik bir nefret dilinin, kadına yönelik cinsel istismarın, şiddetin asla istismarların asla kabulü mümkün değil. Bu konuda sıfır tolerans gösteriyoruz. Yaklaşımımız bu yöndedir" ifadelerini kullandı.



"Kadının arkasında bir erkeğin olmadığına, hukukun olduğuna inanıyorum"


Bu konuda yargının da çok özel bir gayret göstererek bu hususta kadının her zaman yanında olduğunu vurgulayan Gül, "Mağdurun yanında olmuştur, haksızlığa, şiddete uğrayan, istismara uğrayan kadının yanında olmuştur ama elbette sadece yargı değil toplumun her kesiminde ve her alanında bu konuda özel bir duyarlılığa ihtiyaç vardır. Eğitimden aileye, yargıdan medyaya toplumun her kesiminde ve toplumun her kesiminin bu konuya duyarlı olmasıyla elbette sorunlar daha minimum düzeye inecektir. Bu konuda kadınlara verilen haklar bir lütuf değildir. Kadın birey olduğu için haklara doğuştan sahiptir ve kadının arkasında bir erkeğin olmadığına, kadının arkasında hukukun olduğuna inanıyorum. Kadın arkasında hukuk ve adalet olduğu için güçlüdür. Çünkü kadın toplumun eşit ve güçlü bir bireyi olarak toplumun her alanında güçlü bir şekilde katılım sağlayan toplumun en önemli değerlerindendir. Bu nedenle kadına verilen bu anlamdaki bir takım haklar onlara sanki lütufmuş gibi, ikrammış gibi değil, kadının zaten gücü hukukun kendisinden gelmekte, adaletin kendisinden gelmektedir" şeklinde konuştu.



"Şiddetin, istismarın, nefret dilinin olmadığı ve kadının daha da güçlü olduğu toplumun her kesiminde bir gün için milat olmasını temenni ediyorum"


Bakan Gül, konuşmasına şöyle devam etti:


"Biz daha güçlü bir şekilde arkasında hiçbir konuda ayrıca bir erkek ya da farklı bir sınıfın desteği olmaksızın, arkasında hukukun ve adaletin daha güçlü bir şekilde durduğu ve daha güçlü kadınlarımızın toplumun her kesiminde kendini var ettiği günleri, hukuk ve adaletle güçlü önümüzdeki günleri arzuluyoruz. Temennimiz de bu yöndedir. İnşallah bu yönde hepimiz de çabamızı ortaya koyacağız. Ben şiddetin, istismarın, nefret dilinin olmadığı ve kadının daha da güçlü olduğu toplumun her kesiminde bir gün için milat olmasını temenni ediyorum.”


Bakan Gül, Bakanlık personeline rahatsız eden çalışma koşulu, çalışma ortamı olduğunda her zaman kendisine ve özel kalemine ulaşabileceklerini ifade etti. Konuşmasının ardından Bakan Gül, Adalet Bakanlığının kadın personeliyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 12:52
  1. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    BARO Başkanı Azade Ay’dan Kadınlar Günü mesajı
    1. BARO Başkanı Azade Ay’dan Kadınlar..
    2. Bakan Akar'ın eşinden Anıtkabir'e..
    3. Macaristan Başbakanı, Fidesz’in..
    4. Galatasaray taktik çalıştı
    5. Hatay'da kadın şoförler direksiyon..
    6. "Fildişi Sahili Türk ihracatçıları..
    7. Kadınlar Günü’ne özel klip
    8. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı
    9. Tek Pota’da kuralar çekildi
    10. Bakan Akar, AA Editör Masası'na konuk..
    11. Malatya’dan Türkiye’ye örnek proje
    12. Türkiye Ermenileri Patriği hayatını..
    13. Elazığ’da öğrencilerle deprem ve..
    14. Hindistan savaş uçağı düştü!
    15. Muş’ta 140 köy yolu ulaşıma kapandı
    16. Engelleri aşmak için bir araya geldiler
    17. "81 İl 81 Anaokulu Projesi"
    18. Türkiye Ermenileri Patriği Mutafyan,..
    19. Dalyan’da 2 Caretta Caretta ölü bulundu
    20. Okullar Arası Satranç müsabakaları..
    21. Pakistan hava sahası kısmen tekrar..
    22. Gençlik Merkezine gece denetimi
    23. İzmir’in fetih yıl dönümü kutlamaları..
    24. Muhtar adayı Kılıç kadınları unutmadı
    25. Bilecik’te protokol üyelerinin eşleri..
    26. Ordu'da cenazenin sit alanına..
    27. Antalya’da korkutan sazlık yangını
    28. DTSO ile KOSGEB arasında mentörlük..
    29. Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob..
    30. Çin hükümetinden Huawei’ye destek
    Almanya yine terörün hamiliğini üstlendi!
    Almanya yine terörün hamiliğini üstlendi!
    Dayısından İmamoğlu'na şok! "Bizden ona oy yok. Annesi bile ona oy vermez"
    Dayısından İmamoğlu'na şok! "Bizden ona oy yok. Annesi bile ona oy vermez"
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem
    ABD en cazip teklifle geldi!
    ABD en cazip teklifle geldi!

    Günün Karikatürü

    8 Mart 2019
    Cağaloğlu Anadolu Lisesinde Mescid-i Aksa hazımsızlığı!
    Cağaloğlu Anadolu Lisesinde Mescid-i Aksa hazımsızlığı!
    İç güvenlik tehdidi haline geldi! TSK'da yasaklanabilir
    İç güvenlik tehdidi haline geldi! TSK'da yasaklanabilir