Bakan Gül: 30 bin 609 kişi asılsız ihbarla lekelenmedi

Ceza Muhakemesinde Lekelenmeme Hakkı Çalıştayı Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Hakim Evinde düzenlenen çalıştayın açılış konuşmasını yapan Bakan Gül, suçun en temel tanımıyla birey ve toplum arasındaki çatışma olduğunu ifade etti. Gül, toplum halinde bir arada yaşamanın şartlarını oluşturan kurallar çiğnendiğinde ortaya hafif veya ağır bir haksızlık çıktığını kaydetti. Suçların bir kısmının yaptırımının sadece vicdan olduğunu, bir kısmının sosyal yaptırımı bulunduğunu ifade eden Gül, bazı suçların ise hukuki sonuçları bulunduğunu söyledi.

Ceza siyasetini toplumun ihtiyaçları ve taleplerinin belirlediğini aktaran Gül, "Toplum huzurunu bozan suçlarla daha etkili bir mücadele edilmesi, toplumda cezasızlık algısının önüne geçilmesi, adalet duygusuna hizmet edecek şekilde fiil ile ceza bağlantısının sağlanması ve bu çerçevede infazlarından rasyonelleştirilmesi arayışları benzer ihtiyaçlara dayanmaktadır. Yapanın yanına kar kalıyorsa bu duygu varsa orada bir adaletsizlikten elbette bahsedilebilir. Bir fiil cezasızlıkla sonuçlanıyor algısı elbet adalete duyulan güveni de azaltacaktır. Bu nedenle işte bu çalışmamızın da konusu bağlamında bir suç ve suçlulukla müdahalede ceza adalet sisteminin hızlı etkin ve adil işleyişi çok büyük bir önem taşımaktadır" şeklinde konuştu.

'30 BİN 609 KİŞİ LEKELENMEDİ'

Bir tek suçun bile cezasız kalmasına asla rıza gösterilmeyeceğinin altını çizen Gül, "Caydırıcı etkin yaptırımlar için bu anlamda gereken tüm adımların, tüm ihtiyaçları masaya konuk değerlendirmesi gerekmektedir. Bir tek masumun bile haksız yere suçlanmasına, gereksiz işlemlerin muhasebe olmasına asla izin vermemeliyiz, asla müsaade etmemeliyiz. Asılsız istinatlar, soyut ve temelsiz ihbarlar veya ceza hukukunun alanın dışında kalan şikayetler, sadece sisteme bir ilave iş yükü getirmemektedir. En başta vatandaşlarımızın onur ve saygınlığının korunması, gereksiz biçimde sistem içinde alınmalarının önlenmesini de zorunlu kılmaktadır" dedi.

Bakan Gül, bu kapsamda geçtiğimiz yıl Ceza Muhakemeleri Kanununun 158. maddesine getirilen düzenlemenin, vatandaşların lekelenmeme hakkını koruma amacını taşıdığını söyledi.

Düzenleme neticesinde bir yıl itibariyle toplam 30 bin 609 soruşturma yapılmasının gerek olmadığına dair karar verildiğini paylaşan Gül, "Bu, 30 bin 609 kişi aslında sisteme soyut asılsız temelsiz ihbarlarla lekelenecekti ama getirdiğimiz bu kanunla 30 bin 609 kişi lekelenmedi. Evine, iş yerine, kamu dairesine şüpheli sıfatı aldığı için bir kolluk gitmedi, savcı karşısına çıkmadı. Bu kişiyi çamur at izi kalsın anlayışı adalet değildir diye adalet mekanizmasının karşısına çıkarmadık, lekelenmesine izin vermedik" diye konuştu.