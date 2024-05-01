Bakan Göktaş’tan Eda Nur’un ailesine ziyaret

Ailenin yaşadığı Esenyurt’taki Mehterçeşme Mahallesi’nde kurulan taziye çadırını ziyaret eden Bakan Göktaş, acılı anne Nurcan Gezer ile yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti. Göktaş, küçük kıza Allah’tan rahmet, acılı aileye bir kez daha başsağlığı ve sabır diledi. Olayla ilgili adli sürecin başlatıldığını hatırlatan Bakan Göktaş, “Bu elim olay karşısında ihmali bulunanlar en kısa sürede ortaya çıkarılacak ve haklarında gereken yapılacak” dedi. Anne Nurcan Gezer ve yakınlarının taleplerini de dinleyen Göktaş, taziye ziyaretinin ardından ailenin psikososyal destek ile gerekli sosyal desteklerden yararlandırılması konularında talimat verdi.