Bakan Göktaş: Hakkari'de bin 316 genç çift sıfır faizli evlilik kredisinden yararlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Hakkari'de bin 316 genç çiftin sıfır faizli evlilik kredisinden yararlandığını açıkladı. Hakkari'deki temasları kapsamında Biçer Tarihi Mahallesi'ndeki Meydan Medresesi'nde düzenlenen 'Aile Yılı Şenliği'ne katılan Göktaş, kentte gençlere, ailelere, kadınlara ve çocuklara yönelik desteklerin sürdürüleceğini söyledi.

Ailenin toplumun en önemli yapı taşı olduğunu belirten Bakan, "Güçlü aileler, güçlü gelecek demek ve güçlü gelecek daha güçlü bir Türkiye demek. Dolayısıyla bizim için önemli olan aileleri en başından itibaren güçlendirmek" dedi.

'Aile Yılı' kapsamında ailelerle bir araya gelmeye büyük önem verdiklerini, aile değerlerinin yeniden hatırlatılmasını amaçladıklarını anlatan Göktaş, ailelerin birlik, beraberlik ve dayanışmasının güçlendirilmesini önemsediklerini dile getirdi. Kentteki ziyaretlerinde vatandaşların taleplerini de dinlediklerini belirten Bakan, engelli aileler, şehit yakınları, gaziler, genç çiftler ve çocuk sahibi ailelerle bir araya geldiklerini söyledi.

Gençlerin yuva kurmasına yönelik desteklerin devam ettiğini söyleyen Göktaş, 18-29 yaş arasındaki gençlere 250 bin liraya kadar, 2 yıl ödemesiz ve 4 yıl vadeli sıfır faizli evlilik kredisi sağlandığını aktardı. Bakan, "Hakkarili bin 316 genç çiftimizi bu evlilik kredisinden evlendirdik. İnşallah onlara destek olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Göktaş, evlilik kredisinden yararlanan genç çiftlere iş kurmada ve sosyal konutlarda öncelik sağlandığını, çocuk sahibi olan çiftlerin kredi ödemelerinin de ertelendiğini belirtti.

Hakkari'de 6 bin 110 anneye doğum yardımı

'Aile Yılı' kapsamında doğum yardımlarının güncellendiğini hatırlatan Göktaş, ilk çocuk için 5 bin lira tek seferlik destek verildiğini, ikinci çocuk için çocuk 5 yaşını tamamlayana kadar aylık 1500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için ise aylık 5 bin lira destek sağlandığını söyledi. Bakan, Hakkari'de 6 bin 110 anneye doğum yardımı desteği sağlandığını, ikinci ve sonraki çocuk sahibi 3 bin 823 anneye de düzenli desteğin verilmeye devam edildiğini kaydetti.

"Daha çok huzur, daha çok barış, daha çok istikrar"

Konuşmasında terörsüz Türkiye sürecine de değinen Göktaş, Hakkari'nin terörden büyük zarar gördüğünü, yeni dönemde bölgeyi daha huzurlu ve istikrarlı günlerin beklediğini söyledi. Bakan, "Terörsüz Türkiye Hakkari'ye ne demek? Daha çok huzur, daha çok barış, daha çok istikrar, ekonomik yatırım, gençler için güvenli bir gelecek, çocuklar için yarınlara umutla bakacağı bir Türkiye demektir" ifadelerini kullandı.

Hakkari'nin yer altı zenginliklerine de değinen Göktaş, terörsüz Türkiye sürecinde kentin doğal ve ekonomik potansiyelinden Hakkarililerin daha fazla yararlanmasını önemsediklerini anlattı.

Kırtasiye ihtiyaçları için vakıflara 2 milyar lira

Bakanlık olarak Hakkari'de yaklaşık 23 bin vatandaşa düzenli sosyal yardım sağladıklarını belirten Göktaş, okulların açılması öncesinde kırtasiye ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına 2 milyar lira kaynak aktarıldığını açıkladı. Göktaş, ihtiyaç sahibi vatandaşların sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları üzerinden başvuruda bulunabileceğini söyledi.

Kadınların ekonomik hayata daha fazla katılımını desteklediklerini söyleyen Göktaş, girişimci kadınlara yönelik eğitim tırının Hakkari'ye geldiğini, kadınların fikirlerini ekonomik değere dönüştürmelerine yönelik eğitim çalışmalarının başlatıldığını ifade etti.

Bakan Göktaş, konuşmasının ardından Meydan Medresesi'nde açılan sergiyi gezdi. Medrese önünde def ekibi tarafından karşılanan Göktaş'a sergide yer alan bir tablo hediye edildi. Şenlik alanındaki katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektiren Bakan, daha sonra Meydan Medresesi'nden ayrıldı.