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Gündem Bakan Göktaş: Gerçek belediyecilik, AK Parti belediyeciliğidir
Gündem

Bakan Göktaş: Gerçek belediyecilik, AK Parti belediyeciliğidir

Yeniakit Publisher
2024-02-21 15:37:00 -
Bakan Göktaş: Gerçek belediyecilik, AK Parti belediyeciliğidir

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, gerçek belediyeciliğin AK Parti belediyeciliği olduğunu belirterek, 'İnşallah bu bölgede Afyonkarahisar'da AK belediyeciliğiyle, gerçek belediyecilik devam edecek. Gerçek belediyecilik, AK Parti belediyeciliğidir.' dedi.

Bakan Göktaş, Zafer Meydanı'nda düzenlenen mitingde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Afyonkarahisarlıların büyük teveccüh gösterdiğini söyledi.

Bu teveccühü 31 Mart'ta da hemşehrilerinin var gücüyle göstereceğine emin olduğunu aktaran Göktaş, "Memlekete her gelişimizde beni kucaklıyorsunuz. Allah hepinizden razı olsun. Ben de sizlerle gurur duyuyorum." diye konuştu.

Göktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1994'te başlattığı hizmet odaklı belediyecilikle şefkat, adalet ve doğruluk ilkeleriyle 22 yılın geride kaldığına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"AK Parti belediyeciliğiyle şehirlerimizin sorunlarını çözdük. Şehirlerimizin çehreleri değişti. Afyonkarahisar da güzelleşti değil mi? Herkesin gurur duyduğu, Türkiye'nin en mutlu şehirlerinden biri Afyonkarahisar değil midir? Gerçek belediyecilik, AK Parti belediyeciliğidir. İnşallah bu bölgede Afyonkarahisar'da AK belediyeciliğiyle, gerçek belediyecilik devam edecek. Afyonkarahisar'da Belediye Başkanımız Mehmet Zeybek, AK Parti'nin hizmet bayrağını dalgalandırdı. Çok güzel hizmetler verdi. Mehmet Zeybek'e ve tüm ekibine bugüne kadar yapmış olduğu bütün çalışmalar için teşekkür ediyoruz. Şimdi de 31 Mart akşamında inşallah Afyonkarahisar'da Hüseyin Ceylan Uluçay ile yola devam. Gerçek belediyecilik inşallah Afyonkarahisar'da devam edecek."

AK Parti Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Hüseyin Ceylan Uluçay da seçilmesi halinde yapacağı projelerini anlattı, destek istedi.
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