Bakan Göktaş: Aileyi korumak savunma sanayi kadar önemli

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Ekim Ayı Meclis Toplantısına katıldı. Toplantıya Göktaş’ın yanı sıra Bursa Valisi Erol Ayyıldız, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen ile Emine Yavuz Gözgeç ve iş insanları katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Mahinur Özdemir Göktaş ekonomik büyümenin ancak sosyal gelişmeyle birlikte anlam kazanacağını ifade ederek, şunları söyledi:

GÜÇLÜ AİLE GÜÇLÜ ÜLKE

“Refahı sürdürülebilir kılmanın yolu, güçlü işletmeler kadar güçlü ailelerden, üretken bireylerden ve adil bir toplumsal düzenden geçer. Bu anlayışla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, ülkemizin ekonomik dinamizmini besleyen sosyal zemini güçlendirmek için çalışıyoruz. Kadınların, gençlerin ve dezavantajlı grupların istihdamda yer almasını ve sosyal refahın kalıcı hâle gelmesini önemsiyoruz. İstihdamı ve üretimi destekleyen sosyal politikalarımızı her geçen gün daha da güçlendiriyoruz. Aileyi sadece bir sosyal birim değil, aynı zamanda ekonomik ve kültürel dayanıklılığın da temeli olarak görüyoruz.”

SOSYAL REFAH ÜRETİMİN YANI SIRA DAYANIŞMA İLE DE OLUR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2025 yılını Aile yılı ilan etmesiyle, tüm politikalarımızı kalkınmanın öznesi olan aileyi güçlendirecek biçimde şekillendirdik. Bu doğrultuda, bakım hizmetlerinden esnek çalışma modellerine kadar, kadınların iş hayatına katılımını kolaylaştıracak yeni modeller geliştiriyoruz. Bunun yanı sıra, aile dostu işyeri modellerini aile dostu ekosistemi yaygınlaştırıyoruz. Geçtiğimiz ay MÜSİAD ile bu kapsamda bir protokol imzaladık. Hedefimiz aileyi koruyan, çalışanların iş-yaşam dengesini gözeten bir iş kültürünü yaygınlaştırmak. Bu kapsamda 1205 firma, evlenecek çalışanlarına üç net asgari ücret, çocuk sahibi olacaklara iki net asgari ücret destekte bulunacak. Sizlerle de benzer alanlarda çalışmalar yürütmek istiyoruz. Yaşlı ve engelliler için bakım evi ve gündüzlü destek merkezlerinin artırılması yönünde iş birlikleri kurabiliriz. Birlikte atacağımız her adım, hem aileyi güçlendiren hem kadını güçlendiren hem de toplumun geleceğine yapılan bir yatırım olacak. Değerli İş insanlarımız, sosyal refahın kalıcı olabilmesi için üretimle dayanışmanın el ele yürümesi gerekir.”

EVLENMEK İSTEYENLERE ÇOCUK SAHİBİ OLANLAR DESTEK VERİN

“Türkiye 86 milyon nüfuslu bir ülke. Genç ve dinamik nüfus yapımız bizim her zaman gücümüz oldu. 2000’li yılların başında 25 yaş altı vatandaş sayımız çokken, şu an ülke ortalamamız 34 yaşında. Hızlıca yaşlanıyoruz. Nüfusumuz da yaşlanıyor. Aile ve dinamik nüfus yapımızı korumak hakikaten hepimiz için stratejik bir adımdır. Ben savunma sanayi kadar stratejik olduğuna inanıyorum. Şayet bu şekilde devam edersek çalışabilecek durumda olan gencimiz olamayacak. Sizler de sanayiciler olarak belki bu sınamalardan en çok etkilenenlerden biri olacaksınız. Bu kapsamda aile demek nüfus demek, genç ve dinamik nüfus yapımızı korumak aslında hepimizin ortak sorumluluğudur. Genç ve dinamik nüfus sağlam ve güçlü ailelerden oluşur. Önümüzdeki dönemlerde yaşlanmaya devam edeceğiz. Ancak genç ve dinamik nüfusumuzu koruyabilmemiz için hala avantajlı durumdayız. Ama alarm seviyesindeyiz. Bu kapsamda her birimizin üzerine de görevler düşüyor. MÜSİAD’la yürüttüğümüz iş birliğinin bir benzerini sizlerle beraber yürütebiliriz. Ya da gençlere, genç evlenmek isteyen çiftlerimize yönelik yapacağınız destekler gerçekten bu kapsamda yürütebileceğimiz önemli adımlar. Biz devlet olarak aile ve destek fonunu hayata geçirdik. Özel sektörle beraber bütün toplum olarak bu konuya el attığımızda gerçekten bu konuda seferberlik ilan etmek zorundayız ve her birimiz aile dostu ekosistemi birlikte inşa edebiliriz.”