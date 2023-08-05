Bakan Fidan'dan tahıl koridoru görüşmesi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile tahıl koridorunu ele aldı. Bakan Fidan benzer bir görüşmeyi ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile de yaptı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Güney Kafkasya’daki gelişmeler ve bu çerçevede Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreci, Karadeniz Tahıl Girişimi’nin tekrar canlandırılması hususu, Karadeniz’in güvenliği ve NATO genişlemesi konuları ele alındı.
Ukrayna ile kritik görüşme
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Fidan, Kuleba ile bugün bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, Karadeniz Tahıl Girişimine tekrar işlerlik kazandırmak için atılabilecek adımlar ele alındı.
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