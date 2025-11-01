  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Dünya Bakan Fidan'dan Karadağ'a kritik mesaj: "Vatandaşlarımızın güvenliği için önlem alınmalı"
Dünya

Bakan Fidan'dan Karadağ'a kritik mesaj: "Vatandaşlarımızın güvenliği için önlem alınmalı"

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Bakan Fidan'dan Karadağ'a kritik mesaj: "Vatandaşlarımızın güvenliği için önlem alınmalı"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimoviç ile İstanbul’da bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, diplomatik temasları kapsamında Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimoviç'i İstanbul'da misafir etti. İki bakanın görüşmesi, ikili ilişkilerin geleceği ve kritik güvenlik konuları üzerine odaklandı.

 

TÜRKİYE VE KARADAĞ İŞ BİRLİĞİNİ DERİNLEŞTİRİYOR

 

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Türkiye ve Karadağ arasındaki iş birliği ve dostluğu daha da derinleştirmekte kararlı olduklarını belirtti. Karadağ'ın Balkanlar'daki istikrar ve barış açısından önemi vurgulandı.

 

FİDAN'DAN TÜRKLERİN GÜVENLİĞİ İÇİN NET BEKLENTİ

 

Görüşmede en dikkat çekici başlık, Bakan Fidan'ın Karadağ'daki Türk vatandaşlarının güvenliğine yönelik net beklentisi oldu. Bakan Fidan, Karadağ makamlarından şu beklentiyi dile getirdi:

"Karadağ’daki vatandaşlarımızın güvenliğini ve haklarını hedef alan saldırıların tekrarlanmaması için her türlü önlemin alınması beklenmektedir."

Bu açıklama, son dönemde Karadağ'da Türk vatandaşlarına yönelik olası tehditlere karşı Türkiye'nin hassasiyetini ve beklentisini ortaya koydu. İbrahimoviç'in ise bu konuya ilişkin atılacak adımlarla ilgili olarak Bakan Fidan'a güvence verdiği tahmin ediliyor.

 

Her köşe başına beyzbol sopaları yığmışlar: Karadağ’da Türk avını polis bastı
Her köşe başına beyzbol sopaları yığmışlar: Karadağ’da Türk avını polis bastı

Gündem

Her köşe başına beyzbol sopaları yığmışlar: Karadağ’da Türk avını polis bastı

Karadağ Cumhurbaşkanı'ndan hükümete Türklere vize tepkisi: Türkiye ile ilişkilerimizi ve Karadağlıları tehlikeye attınız!
Karadağ Cumhurbaşkanı'ndan hükümete Türklere vize tepkisi: Türkiye ile ilişkilerimizi ve Karadağlıları tehlikeye attınız!

Gündem

Karadağ Cumhurbaşkanı'ndan hükümete Türklere vize tepkisi: Türkiye ile ilişkilerimizi ve Karadağlıları tehlikeye attınız!

Türk ve İslam düşmanlığı yeniden hortlatılmak isteniyor Karadağ olaylarının perde arkası ve tarihi gerçekler…
Türk ve İslam düşmanlığı yeniden hortlatılmak isteniyor Karadağ olaylarının perde arkası ve tarihi gerçekler…

Gündem

Türk ve İslam düşmanlığı yeniden hortlatılmak isteniyor Karadağ olaylarının perde arkası ve tarihi gerçekler…

Türkler suçlanmıştı ama gerçek ortaya çıktı! Karadağ'daki olaylarda kara propaganda
Türkler suçlanmıştı ama gerçek ortaya çıktı! Karadağ'daki olaylarda kara propaganda

Dünya

Türkler suçlanmıştı ama gerçek ortaya çıktı! Karadağ'daki olaylarda kara propaganda

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23