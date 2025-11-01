Bakan Fidan'dan Karadağ'a kritik mesaj: "Vatandaşlarımızın güvenliği için önlem alınmalı"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, diplomatik temasları kapsamında Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimoviç'i İstanbul'da misafir etti. İki bakanın görüşmesi, ikili ilişkilerin geleceği ve kritik güvenlik konuları üzerine odaklandı.

TÜRKİYE VE KARADAĞ İŞ BİRLİĞİNİ DERİNLEŞTİRİYOR

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Türkiye ve Karadağ arasındaki iş birliği ve dostluğu daha da derinleştirmekte kararlı olduklarını belirtti. Karadağ'ın Balkanlar'daki istikrar ve barış açısından önemi vurgulandı.

FİDAN'DAN TÜRKLERİN GÜVENLİĞİ İÇİN NET BEKLENTİ

Görüşmede en dikkat çekici başlık, Bakan Fidan'ın Karadağ'daki Türk vatandaşlarının güvenliğine yönelik net beklentisi oldu. Bakan Fidan, Karadağ makamlarından şu beklentiyi dile getirdi:

"Karadağ’daki vatandaşlarımızın güvenliğini ve haklarını hedef alan saldırıların tekrarlanmaması için her türlü önlemin alınması beklenmektedir."

Bu açıklama, son dönemde Karadağ'da Türk vatandaşlarına yönelik olası tehditlere karşı Türkiye'nin hassasiyetini ve beklentisini ortaya koydu. İbrahimoviç'in ise bu konuya ilişkin atılacak adımlarla ilgili olarak Bakan Fidan'a güvence verdiği tahmin ediliyor.