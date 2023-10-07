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Gündem Bakan Fidan'dan diplomasi trafiği
Gündem

Bakan Fidan'dan diplomasi trafiği

Yeniakit Publisher
2023-10-07 20:38:00 -
Bakan Fidan'dan diplomasi trafiği

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail ve Filistin'de yaşanan gerilimin ardından birçok mevkidaşıyla istişarede bulundu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail-Filistin gerilimin ardından Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fidan, İsrail ve Filistin'de yaşanan gerilimin ardından birçok mevkidaşıyla görüşme yaptı.

Fidan, Katarlı mevkidaşı Al Sani, Suudi mevkidaşı Ferhan, Mısırlı mevkidaşı Şukri, Filistinli mevkidaşı el-Maliki ve İranlı mevkidaşı Abdullahiyan ile konuyu görüştü.

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