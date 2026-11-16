Bakan Fidan, Yunan mevkidaşıyla görüştü
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de Yunan mevkidaşı Gerapetritis ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği Dış İlişkiler Konseyi kapsamında Brüksel'de düzenlenen Bölgelerarası Güvenlik ve Bağlantısallık Konulu İkinci Bakanlar Toplantısı marjında Yunanistan Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis ile bir araya geldi.
Bakanlığın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın, Brüksel'de Yunan mevkidaşı Gerapetritis ile görüştüğü bildirildi.
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