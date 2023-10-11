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Gündem Bakan Fidan, Türkmenistanlı mevkidaşı ile görüştü
Gündem

Bakan Fidan, Türkmenistanlı mevkidaşı ile görüştü

Yeniakit Publisher
2023-10-11 12:09:00 -

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkmenistan'da Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ile görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşid Meredov’un davetine icabetle Türkmenistan’a geldi. Bakan Fidan, Raşid Meredov tarafından Dışişleri Bakanlığı binasında kapıda karşılandı. Fidan ve Meredov daha sonra ikili görüşmeye geçti.

Görüşmede Türkmenistan-Türkiye arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra güncel bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

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