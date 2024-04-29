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Gündem Bakan Fidan: Türkiye, Filistinli kardeşlerinin yanında yer almaya var gücüyle devam edecektir
Gündem

Bakan Fidan: Türkiye, Filistinli kardeşlerinin yanında yer almaya var gücüyle devam edecektir

Yeniakit Publisher
2024-04-29 23:17:00 -
Bakan Fidan: Türkiye, Filistinli kardeşlerinin yanında yer almaya var gücüyle devam edecektir

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Türkiye, Filistinli kardeşlerinin yanında yer almaya ve Gazze’deki katliamın faillerinin yargılanması için var gücüyle çalışmaya devam edecektir" dedi.

Bakan Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin, Filistin halkının yanında yer almaya ve Gazze'deki katliamın faillerinin yargılanması için var gücüyle çalışmaya devam edeceğini belirtti.

Fidan, paylaşımında şunları kaydetti:

"Milletimizin liderlerini siyasi malzeme yapma densizliğinde bulunan İsrailli siyasetçilerin maskeleri artık tamamen düşmüştür. Uluslararası hukuku ve tüm insani değerleri ayaklar altına almaya devam eden İsrailli yetkililer, dünya kamuoyu vicdanında çoktan mahkum edilmiş durumdadır. Katliamın faillerinin hukuk önünde hesap verecekleri günü iple çekiyoruz."

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