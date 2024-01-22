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Gündem Bakan Fidan kritik Filistin görüşmeleri için Amerika'ya hareket etti
Gündem

Bakan Fidan kritik Filistin görüşmeleri için Amerika'ya hareket etti

Yeniakit Publisher
2024-01-22 07:45:00 -
Bakan Fidan kritik Filistin görüşmeleri için Amerika'ya hareket etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin 23 Ocak'ta New York'ta düzenleyeceği Filistin konulu toplantıya katılacak.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, BM Güvenlik Konseyinin toplantısına katılmak üzere Ankara'dan ayrıldı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Fidan'ın BM Güvenlik Konseyinin 23 Ocak'ta New York'ta düzenleyeceği Filistin konulu toplantıya katılacağı bildirildi.

Bakan Fidan'ın New York ziyareti vesilesiyle ikili görüşmeler de yapması öngörülüyor.

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