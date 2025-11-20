  • İSTANBUL
Bakan Fidan, Hafter ile görüştü

Seyfullah Maden
Bakan Fidan, Hafter ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Saddam Hafter ile görüşme gerçekleştirdi.

Ortadoğu'daki her masanın kurucusu haline gelen Türkiye Libya'daki girişimlerini de artırıyor. Libya'nın yarısını kontrol eden Halife Hafter'i de kendi saflarına çeken Ankara, Hafter'in yardımcısı konumundaki oğlu ile temasları sıcak tutuyor.

Son olarak, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Saddam Hafter ile görüşme gerçekleştirdi.

Ankara'ya geldi

Türkiye’yi ziyaret eden Libya Ulusal Ordusu Genel Komutanı Orgeneral Saddam Hafter, Ankara’da temaslarına devam ediyor. Hafter Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüştü. Bakan Fidan, Hafter’i kendi makamında kabul etti.

İşte görüşmenin karesi:

Ayrıntılar hazırlanıyor..

