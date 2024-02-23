  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Özgür Özel 'jest' istedi Akşener yerine dibine soktu!

Ünlü otomobil Chery sektörün başarılı markası: fiyatları ilk kez böyle oluyor! Harekete geçti

Ekrem önde Özgür arkada! Hangisi genel başkan belli değil

Pentagon'dan Türkiye kararı: Türk şirketleri ile yapacağız deyip Türkiye'yi seçtiler

Lübnan Hollanda Büyükelçisi Issa: BM'nin 140'tan fazla üyesi Filistin Devleti'ni tanıdı!

Pavyon hayatı yine can aldı!

Ne diyeceği merak ediliyordu! Putin'den kendisine küfür eden Biden'a cevap

İtalya'da vatandaş tokat gibi cevap verdi: başörtülü kadınlara saldırdı! Matteo Salvini'ye bir kötü haber daha!

Japonya'da yetkililer, İsrail'in ilhakı uluslararası hukuka aykırı diyerek açıkladı! Japonlar yoğun ilgi gösterdi

Bilim insanlarından yeni araştırma: İnsan plasentasıda toksik plastikler çıktı! Detayı akılları resmen kurcaladı
Gündem Bakan Fidan Güney Afrikalı Bakan Pandon ile görüştü!
Gündem

Bakan Fidan Güney Afrikalı Bakan Pandon ile görüştü!

Yeniakit Publisher
2024-02-23 06:20:00 -
Bakan Fidan Güney Afrikalı Bakan Pandon ile görüştü!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere gittiği Brezilya’da temaslarını sürdürüyor.

Rusyalı mevkidaşıyla görüşen Bakan Fidan ardından Güney Afrika Cumhuriyeti Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Naledi Pandor ile bir araya geldi.

Görüşmeye ilişkin fotoğraf Dışişleri Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Bakan Fidan ile Bakan Pandon UAD'da süren İsrail davası hakkında bilgi alışverişi yaptı.

Bakan Fidan'dan Gazze diplomasisi
Bakan Fidan'dan Gazze diplomasisi

Gündem

Bakan Fidan'dan Gazze diplomasisi
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bakan Fidan'dan UCM savcısına tarihi uyarı
Bakan Fidan'dan UCM savcısına tarihi uyarı

Gündem

Bakan Fidan'dan UCM savcısına tarihi uyarı

Bakan Fidan'dan Brezilya'da Gazze diplomasisi
Bakan Fidan'dan Brezilya'da Gazze diplomasisi

Gündem

Bakan Fidan'dan Brezilya'da Gazze diplomasisi

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında temas!
Türkiye ile Suudi Arabistan arasında temas!

Gündem

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında temas!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23