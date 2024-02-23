Bakan Fidan Güney Afrikalı Bakan Pandon ile görüştü!
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere gittiği Brezilya’da temaslarını sürdürüyor.
Rusyalı mevkidaşıyla görüşen Bakan Fidan ardından Güney Afrika Cumhuriyeti Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Naledi Pandor ile bir araya geldi.
Görüşmeye ilişkin fotoğraf Dışişleri Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından paylaşıldı.
Bakan Fidan ile Bakan Pandon UAD'da süren İsrail davası hakkında bilgi alışverişi yaptı.