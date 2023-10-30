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Siyaset Bakan Fidan, AB üyesi ülkelerin büyükelçilerini kabul etti
Siyaset

Bakan Fidan, AB üyesi ülkelerin büyükelçilerini kabul etti

Yeniakit Publisher
2023-10-30 16:59:00 -
Bakan Fidan, AB üyesi ülkelerin büyükelçilerini kabul etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve AB üyesi ülkelerin büyükelçilerini kabul etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve AB üyesi ülkelerin büyükelçilerini kabul etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, büyükelçileri kabulünde Türkiye ile AB arasındaki son durumdan gümrük birliği ve vize serbestisine, siyonist rejimin Gazze'ye yönelik saldırılarından Avrupa'da Kuran-ı Kerim’i hedef alan saldırılara kadar bir çok konuda değerlendirmede bulundu.

Bakan Fidan, açıklamalarında şunları kaydetti;

"AB’nin, ilişkilerin yeniden canlandırılabilmesi için Türkiye’nin üyelik sürecinde, “ahde vefa ilkesi” uyarınca hareket etmesi gerekiyor. Biz bu konudaki kararlılığımızı ortaya koyduk. AB’den verilen olumlu mesajları önemsiyoruz ancak bunların hayata da geçirilmesi lazım.

Türkiye ile AB arasındaki diyalog ve işbirliği mekanizmalarına işlevsellik kazandırılması gerekiyor. Gümrük Birliği’nin yenilenmesi ve vatandaşlarımıza vize serbestisi sağlanması bizim için başlıca öncelik alanlarıdır. Vize serbestisinin hayata geçirilmesi için AB’nin samimi bir çaba ortaya koyması gerekiyor.

Aynı zamanda, vatandaşlarımızın vize almalarını geciktiren engellerin hemen kaldırılmasını, verilen vizelerin çok girişli ve uzun vadeli olmasını bekliyoruz.
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Türkiye’nin AB’nin yeşil dönüşüm ve dijital dönüşüm çalışmalarına katılması, bu alanlarda AB’nin başarı şansını artıracak, AB’yle gümrük birliği olan tek aday ülke ve AB ve Türkiye arasındaki ekonomik işbirliğini derinleştirecektir.

Düzensiz göçle mücadele konusunda, AB’nin 18 Mart mutabakatının gereklerini yerine getirmesi ve daha fazla yük paylaşması gerekiyor."

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