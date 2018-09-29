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Bakan Fatih Dönmez'in acı günü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in Bilecik'in Osmaneli ilçesinde ikamet eden ve bir süredir yaşlılığa bağlı rahatsızlıklarla mücadele eden 88 yaşındaki halası Emine Yılmaz vefat etti.

29 Eylül 2018 Cumartesi 14:30
Bakan Fatih Dönmez'in acı günü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in 88 yaşındaki halası Emine Yılmaz vefat etti.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde ikamet eden ve yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları bulunan Yılmaz'ın İstasyon Mahallesi'ndeki evinin önünde taziye çadırı kuruldu.

Emine Yılmaz'ın hastane morgundan alınan cenazesi evin önüne getirilerek helallik alındı. Duanın ardından Bakan Dönmez ile Yılmaz'ın yakınları tabutu ambulansa taşıdı.

Ertuğrul Gazi Camisi'nde düzenlenen törene Yılmaz ailesinin yanı sıra Bakan Dönmez, Vali Tahir Büyükakın, Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, bazı kaymakamlar ile ilçe belediye başkanları, siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Emine Yılmaz'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Selçik köy mezarlığına defnedildi.

Haber Tarihi: 29 Eylül 2018 Cumartesi 14:30
  1. Bilecik
  2. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
  3. Bakan Fatih Dönmez'in acı günü
  4. halası vefat etti
  5. Emine Yılmaz
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