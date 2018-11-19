Bakan Fatih Dönmez'den önemli açıklamalar

Bakan Dönmez'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Derin tarihi ve kültürel bağlarımızı enerji projeleriyle sağlam bir şekilde örüyoruz. Küresel enerji piyasasında Türkiye güçlü liderlik ve sağlam ekonomisi ile diğer ülkelerden ayrışıyor.

Enerjide merkez ülke olmasınında kararlı duruş var. Partnerlerimizle iyi komşuluk ve karşılıklı saygı ile bölgemizdeki enerji projelerinde gördük.

2019'da doğrudan gaz akışı ile gazın iletilmesi ve taşınmasındaki riskleri ortadan kaldırmış olacağız.

Sistem güvenliğinde doğal gazın sağlanmasında önemli adım olacak. Yıllık 32 milyar metreküpün yarısı Türkiye'de kullanılacak.

Rus doğal gazı Türkiye ve Avrupa'ya taşınacak.

Doğal gaz ticaretinde söz sahibi olacağız.