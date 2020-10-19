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Gündem Bakan Fatih Dönmez'den heyecanlandıran paylaşım: Kanuni yola çıktı
Gündem

Bakan Fatih Dönmez'den heyecanlandıran paylaşım: Kanuni yola çıktı

Karadeniz'deki sondaj faaliyetlerine katılmak üzere yola çıkan "Kanuni" sondaj gemisi, Çanakkale Boğazı’ndan çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-10-19 19:51:00 -
Bakan Fatih Dönmez'den heyecanlandıran paylaşım: Kanuni yola çıktı

Boğazın Ege Denizi yönünden girişinde Bozcaada açıklarında demirleyen 60 bin 316 groston ağırlığındaki gemi, Karadeniz'e doğru yeniden yol aldı. Karadeniz'de, Fatih gemisiyle sondaj faaliyetlerini yürütecek Kanuni, İstanbul'da Haydarpaşa Limanı'na ulaştı. İstanbul Boğazı'ndaki köprülerin altından geçebilmesi için kule söküm işlemleri tamamlanacak geminin, kasım ayı sonunda Zonguldak'taki Filyos Limanı'na ulaşması bekleniyor.

Kulenin montajı ve diğer bakımların ardından Karadeniz'e açılacak Kanuni, Fatih ile sondaja başlayacak.

Bakan Dönmez: Hedefimiz yeni keşifler

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "13 Ekim‘de Mersin'den yola çıkan #Kanuni Sondaj Gemimiz, Çanakkale Boğazı’ndan. Şehitler Abidemizi" selamlayarak çıktı.Bugün Haydarpaşa Limanı'na ulaştı. Gemimiz, boğaz geçiş hazırlıkları ve kule sökümünün ardından demir alacak. Hedefimiz yeni keşifler, yeni müjdeler..." ifadelerini kullandı.

Kanuni sondaj gemisi

TPAO envanterine yılbaşında katılan Kanuni, 2012'de inşa edildi. 11 bin 400 metre derinliğe, 3 bin metre sondaj açabilme kapasitesine sahip Kanuni, 6'ncı nesil ultra deniz sondaj gemisi olarak da biliniyor.

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