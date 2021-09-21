Bakan Fatih Dönmez duyurdu... Türkiye ekonomisine 7 milyar TL'lik dev katkı
Son 5 yılda 456.5 milyon ton kömürün gün ışığına çıkarıldığını aktaran Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yan sektörlerle birlikte yaklaşık 120 bin kişiye istihdam sağlandığını bildirdi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, çıkarılan yerli kömür hakkında sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
Twitter hesabından bir paylaşım yapan Bakan Dönmez şunları kaydetti:
"2020'de 89 milyon ton yerli kömür üretimiyle ekonomimize 7 miyar TL'lik katkı sağladık. Son 5 yılda 456.5 milyon ton kömürü gün ışığına çıkardık. Yan sektörlerle birlikte 120 bin kişiye istihdam sağladık. Türkiye'nin enerjisi, ekonomiye can suyu olmaya devam ediyor"