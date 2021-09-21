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Ekonomi Bakan Fatih Dönmez duyurdu... Türkiye ekonomisine 7 milyar TL'lik dev katkı
Ekonomi

Bakan Fatih Dönmez duyurdu... Türkiye ekonomisine 7 milyar TL'lik dev katkı

Son 5 yılda 456.5 milyon ton kömürün gün ışığına çıkarıldığını aktaran Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yan sektörlerle birlikte yaklaşık 120 bin kişiye istihdam sağlandığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-09-21 07:39:00 -
Bakan Fatih Dönmez duyurdu... Türkiye ekonomisine 7 milyar TL'lik dev katkı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, çıkarılan yerli kömür hakkında sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Twitter hesabından bir paylaşım yapan Bakan Dönmez şunları kaydetti:

"2020'de 89 milyon ton yerli kömür üretimiyle ekonomimize 7 miyar TL'lik katkı sağladık. Son 5 yılda 456.5 milyon ton kömürü gün ışığına çıkardık. Yan sektörlerle birlikte 120 bin kişiye istihdam sağladık. Türkiye'nin enerjisi, ekonomiye can suyu olmaya devam ediyor"

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