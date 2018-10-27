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Bakan Fatih Dönmez: Doğal gaz ile elektrikte arz güvenliği sorunumuz kalmadı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, "Arz güvenliği dedik ve doğal gaz ile elektrikte öyle bir sorunumuz kalmadı. Hamdolsun son bir iki yılda altyapıda yaptığımız yatırımlarla, özellikle depolamayla alakalı, artık böyle bir sorun kalmadı." açıklamasında bulundu.

27 Ekim 2018 Cumartesi 14:00
Bakan Fatih Dönmez: Doğal gaz ile elektrikte arz güvenliği sorunumuz kalmadı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bursa'da bir otelde Mimarlar ve Mühendisler Grubu (MMG) 2018 Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Ar-Ge ve inovasyonun önemine değinerek, MMG'nin son yıllarda Ar-Ge, inovasyon ve şehirleşmenin üzerinde durduğunu belirtti.

Birkaç raporla politikaların oluşmadığını anlatan Dönmez, "Enerji sektöründe paydaşlarımızla görüşüyoruz. Onların raporlarını alıyoruz. Değerlendirmelerini yapıyoruz sonra bir politika belgesi çıkıyor, strateji belgeleri hazırlanıyor." diye konuştu.

Politikaların çok sık değişmesinin bu eylemlerin sağlıklı ilerlemesini engellediğini kaydeden Dönmez, şöyle devam etti:

"Bakanlığımızda politikalarımızı 2 yıl önce belirlemiştik, aynı politikalarla 'Milli Enerji ve Maden Politikası' dediğimiz politikamızla devam ediyoruz. Orada arz güvenliği dedik ve doğalgaz ile elektrikte öyle bir sorunumuz kalmadı. Hamdolsun son bir iki yılda altyapıda yaptığımız yatırımlarla, özellikle depolamayla alakalı, artık böyle bir sorun kalmadı. Diğer bir hususumuz yerlileştirme, burada MMG'nin de etkisini göreceğiz. Yerlileştirme, yerli kaynakların kullanılması, yerli üretim teknolojilerinin de aynı paralelde geliştirilmesi. Bizim ihale ettiğimiz bazı projelerde Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ve yerli kaynakların başta linyit olmak üzere azami ölçüde değerlendirilebilmesi için yerlileştirme başlığı altında iki şey işliyoruz; yerli kaynak kullanımı ve yerli teknoloji."

"Yerlilik şartıyla ihaleler yaptık"

Dönmez, elektrik sektöründe yıllık ortalama 5 milyar dolar civarında yatırımlarının bulunduğuna işaret ederek, şu bilgileri verdi:

"Ama bu yatırımlarda, ekipmanın neredeyse yarısı, hatta bazı kalemlerde yarısından da fazlası yurt dışından geliyordu. Yerli malzeme, aksamın daha fazla kullanılması yönündeki teşviklerimiz neticesinde yüzde 65 ithal kullanımı tersine çevirdik. Yerlilik şartıyla ihaleler yaptık ve geçtiğimiz yıl iki büyük ihalede hem güneş hem de rüzgar santralinde dünya çapındaki iki firma bu üretimlerini yapma kararı aldılar."

Toplantıya, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, MMG Genel Başkanı Osman Balta ve MMG üyeleri katıldı.

Haber Tarihi: 27 Ekim 2018 Cumartesi 14:00
  1. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
  2. Bursa

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