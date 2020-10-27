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Aktüel Bakan Fatih Dönmez açıkladı! ‘Türkiye’nin en büyük mega projesi’
Aktüel

Bakan Fatih Dönmez açıkladı! ‘Türkiye’nin en büyük mega projesi’

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Tuz Gölü Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nde 5,4 milyar metreküp doğal gaz depolanacağını hatırlatarak, "Türkiye'nin en büyük mega projelerinden birini hayata geçiriyoruz. Bittiğinde 5,4 milyar metreküp doğal gaz depolama kapasitesine ulaşacağımız bu alanda, bu projeyi hayata geçirirken çevreyi koruma ve hayvanları korumanın en güzel örneklerinden birisini de sergilemiş olacağız" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-27 14:07:00 -
Bakan Fatih Dönmez açıkladı! ‘Türkiye’nin en büyük mega projesi’

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Tuz Gölü Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'ni incelemek için Aksaray'ın Sultanhanı ilçesine geldi.

İlk olarak Sultanhanı Kervansarayı'nda açılan 'Fotoğraflarla Tuz Gölü Habitatı Sergisi'ne katılan Bakan Dönmez, şunları söyledi,

"Türkiye'nin en büyük mega projelerinden birini hayata geçiriyoruz. Bittiğinde 5,4 milyar metreküp doğal gaz depolama kapasitesine ulaşacağımız bu alanda, bu projeyi hayata geçirirken çevreyi koruma ve hayvanları korumanın en güzel örneklerinden birisini de sergilemiş olacağız. Bildiğiniz gibi Tuz Gölü, yıllardır başta flamingolar olmak birçok canlıya, kuşa ev sahipliği yapan bölgemizdir. Bu proje başlamadan önce sayıları 3 bin, 3 bin 500'lere gerilemişti. Bu proje sayesinde flamingo sayısı 25 binlere ulaşmış durumdadır. Bu da gösteriyor ki, yapılan çalışmalar neredeyse neticesini vermeye başladı."

Gölün canlanmasına şahitlik ediyoruz

Depolama tesisindeki mağaraları oluşturmak için Kızılırmak'tan su getirildiğini ifade eden Bakan Dönmez, "Biz bu depolama mağaralarını oluştururken Kızılırmak'tan yaklaşık 120 kilometre mesafeden tatlı su getiriyoruz. O tuz mağaralarını eritmek için kullanıyoruz. O mağaralardaki suyu da 30- 40 kilometre mesafedeki Tuz Gölü'ne basıyoruz. Onun için aslında Tuz Gölü'ndeki canlanmalar, tabiatın yeniden canlanmasına da şahitlik ediyoruz" diye konuştu.

Tuz gölü doğal gaz yer altı depolama tesisi

BOTAŞ tarafından Tuz Gölü'nün yaklaşık 40 kilometre güneyinde Sultanhanı ilçesinde 5,4 milyar metreküp kapasiteli yer altı doğal gaz depolama tesisin yapımı devam ediyor. Yerin yaklaşık 1000 ile 1500 metre altındaki, kalınlığı ortalama 1500 metre olan tuz tabakası, 120 kilometre uzaklıktaki Hirfanlı Barajı'ndan getirilen tatlı su ile çözülmesi sağlanıp, kaverna (suni mağara) oluşturuldu. Her biri ortalama 630 ile 780 bin metreküp kapasiteli 52 kaverna ile toplam kapasitesi 5,4 milyar metreküpe ulaşmış olacak.

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