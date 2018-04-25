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Bakan Faruk Özlü: Birtakım girişimler, oyunlar, tertipler var

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, "Yoğun  bir çalışma yürüteceğiz. Başarılı olacağımızdan emin olun. Birtakım girişimler,  oyunlar, tertipler var. Biz, çok badirelerden çıkıp geldik. Bu tertiplerin,  planların hiçbiri gerçekleşmeyecek." dedi.

25 Nisan 2018 Çarşamba 18:31
Bakan Faruk Özlü: Birtakım girişimler, oyunlar, tertipler var

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, AK Parti Balıkesir İl Başkanlığını ziyaretinde yaptığı  konuşmada, AK Parti'nin, faaliyetlerini her zaman seçim varmış gibi  gerçekleştirdiğini, dolayısıyla seçime her zaman hazır olduklarını söyledi.

Türkiye'nin 15 yılda çok mesafe aldığını belirten Özlü, "Hem ihracat  hem gayri safi milli hasıla, her bakımdan Türkiye'yi bir iken dört yaptık.  Türkiye'nin 236 milyar dolar gayri safi milli hasılası vardı. Biz, bunu 857  milyar dolara çıkardık." diye konuştu.

Çok çalışmaya devam edeceklerinin altını çizen Özlü, şunları kaydetti:

"Tek başına AK Parti iktidarlarının Türkiye'de sağladığı istikrar ve  güven, sadece bizim için değil çevremizdeki ülkeler için de bir teminat niteliği  taşıyor. 2015'in Haziran ayından sonraki süreçte başta GüneydoğuAnadolu Bölgesi  olmak üzere, Türkiye'de yuvalanan terör odaklarını tek tek inlerine girerek,  temizledik. Hendekler kazdılar, tuzaklar kurdular. Hepsini temizledik. Bu yıl  içinde de Afrin'deki terör odaklarını temizliyoruz. Bunu önce ülkemizin  güvenliği, sonra da mazlum ve gariban insanların geleceği için yapıyoruz."

"SEÇİMLERDEN YİNE GALİP OLARAK ÇIKACAĞIZ"

Özlü, seçim gününe az bir zaman kaldığını vurgulayarak, şöyle devam  etti:

"Yoğun bir çalışma yürüteceğiz. Başarılı olacağımızdan emin olun.  Birtakım girişimler, oyunlar, tertipler var. Biz, çok badirelerden çıkıp geldik.  Bu tertiplerin, planların hiçbiri gerçekleşmeyecek. Hepsi can havliyle AK  Parti'nin iktidara gelmemesi, Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı olmaması için  içlerindeki kini ve nefreti, yurtdışındaki odaklarla işbirliği içinde adeta  kusuyor. Asla bunlara pabuç bırakmayacağız. AK Parti, çok güçlüdür ve tüm  teşkilatları kenetlenmiştir. 24 Haziran seçimlerinden yine galip olarak  çıkacağız. Hiç endişeniz olmasın."

Milletin AK Parti'den yana olduğunu dile getiren Özlü, Türkiye için  çalıştıklarını, çalışmaya da devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu'nu da ziyaret eden Özlü,  daha sonra Kafaoğlu'nun eşi Didar Kafaoğlu'nun dedesi Sıddık Naci Eren'in, Zağnos  Paşa Camisi'ndeki cenaze törenine katıldı.

Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 18:31
  1. Balıkesir
  2. Bilim
  3. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü
  4. AK Parti

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