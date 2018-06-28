Bakan Fakıbaba, "Neden Suriye'den patates alıyoruz?" sorusunu cevapladı

Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba, Ankara'nın Polatlı ilçesinde yapılan Sarıoba Mevsimlik Tarım İşçileri Yerleşkesi'nin açılış törenine katıldı.

Törenin ardından yerleşkeyi gezen Fakıbaba, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"SURİYE KARDEŞTİR ORADAKİ İNSANLARIN ZENGİNLEŞMESİNİ DE İSTERİZ"

Suriye'den patates alınma gerekçesinin sorulması üzerine Fakıbaba, şunları kaydetti:

"İthalatı yapan Bakanlık biz değiliz ancak mutlaka ve mutlaka Türkiye'nin çıkarları söz konusudur. Suriye kardeştir, oradaki insanların zenginleşmesini de isteriz. Neden Suriye dururken başka bir yerden alalım? Ama zaten bu tip ithalatlar çok az ve fırsatçılara 'Biz buradayız' mesajı vermek için yapılır. Samanda da zaman zaman böyle oluyor. Bizim saman açığımız yok ama fırsatçılar, stokçular piyasayı boş bulduklarında fiyatı yükseltiyor."