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Bakan Fakıbaba, "Neden Suriye'den patates alıyoruz?" sorusunu cevapladı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Neden Suriye'den patates alıyoruz" eleştirilerine cevap verdi.

28 Haziran 2018 Perşembe 19:19
Bakan Fakıbaba, "Neden Suriye'den patates alıyoruz?" sorusunu cevapladı

Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba, Ankara'nın Polatlı ilçesinde yapılan Sarıoba Mevsimlik Tarım İşçileri Yerleşkesi'nin açılış törenine katıldı.

Törenin ardından yerleşkeyi gezen Fakıbaba, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"SURİYE KARDEŞTİR ORADAKİ İNSANLARIN ZENGİNLEŞMESİNİ DE İSTERİZ"

Suriye'den patates alınma gerekçesinin sorulması üzerine Fakıbaba, şunları kaydetti:

"İthalatı yapan Bakanlık biz değiliz ancak mutlaka ve mutlaka Türkiye'nin çıkarları söz konusudur. Suriye kardeştir, oradaki insanların zenginleşmesini de isteriz. Neden Suriye dururken başka bir yerden alalım? Ama zaten bu tip ithalatlar çok az ve fırsatçılara 'Biz buradayız' mesajı vermek için yapılır. Samanda da zaman zaman böyle oluyor. Bizim saman açığımız yok ama fırsatçılar, stokçular piyasayı boş bulduklarında fiyatı yükseltiyor."

 

Haber Tarihi: 28 Haziran 2018 Perşembe 19:19
  1. Ankara
  2. Ahmet Eşref Fakıbaba
  3. Eşref Fakıbaba
  4. Türkiye
  5. Suriye

YORUM YAZ

  • abdrhmnabdrhmn7 sa önce
    akp ülke yönetiminde beceriksiz bakanların elinde oyuncak tc de deney hayvanı olmuş durumda. yetti gari işi bilen bakanlar istiyoruz.
  • YORUMYORUM9 sa önce
    Sayın bakan ülke içindeki fırsatçı ve stokćulardan şikayet etmeyin.Kesin cezayı çıkarın yasayı.Milletimize yazık.Acımayın bu kan emicilere gıda teröristlerine.
  • abdrhmnabdrhmn7 sa önce
    akp ülke yönetiminde beceriksiz bakanların elinde oyuncak tc de deney hayvanı olmuş durumda. yetti gari işi bilen bakanlar istiyoruz.
  • AHMETAHMET8 sa önce
    Koskoca T.C devletinin stokçuları yakalayıp cezalandırma gücü yok.
  • DELİ DUMRULDELİ DUMRUL9 sa önce
    Hem ihracat olarak onları kalkındırmış oluruz. Hem spekülasyonlara dur deriz. Hem burada olanlara bak orada tarla yapanlar da kazanıyor deriz. Hem aldığımız yerdeki insanları bize daha çok bağlamış oluruz. Hem bizdekilere "neden böyle oluyor?" diye sordururuz. Daha sayayım mı?
  • erdemerdem9 sa önce
    sevsinler seni madem kardeşlerdi neden sureyiyi ateşe verenlere hareket diyoruz ve o yangının çıkmasına sebep olduk... sevsinler seni... ahiret var
  • hsyn2802hsyn28029 sa önce
    Devlet ithalat yaparken eğer kendi ülke insanına kendi satmıyorsa bir anlamı olmaz
  • cihadcihad8 sa önce
    alınması normal değilmi bence normal seçimden önce patatesleri çürümeye bırakanların keyfinemi bakıcak millet çok iyi bile yapılıyo hatta daha ileri gidilip ayak diretenler için daha fazla getirilmeli ve bunların rantı sona ermeli.
  • AliAli5 sa önce
    Maalesef sadece bakan sınız göremiyorsunuz işinin ehli olsaydın çözümün bu olmadığını bilirdin reis sizi nereye kadar taşıyacak bakalım
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