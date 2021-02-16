  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Bakan Fahrettin Koca'nın 'eski sevgili' cevabı gündem oldu
Siyaset

Bakan Fahrettin Koca'nın 'eski sevgili' cevabı gündem oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara aşı çağrısı geldi. Koca, "Aylardır yaşadığımız korku, sonunda bir iğne ucu kadar küçülecek. Sıramız gelmişse aşımızı yaptıralım." dedi. Sağlık Bakanı il il vaka ortalamalarının yayınlandığı haritaya ilişkin bir takipçisinin yaptığı "eski sevgili" sitemine de esprili bir dille cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2021-02-16 13:32:00 -
Bakan Fahrettin Koca'nın 'eski sevgili' cevabı gündem oldu

Türkiye'de an itibariyle aşı çalışmasında uygulanan doz sayısı 4 milyon 831 bin 283'e ulaşmış durumda. Bunun 4 milyon 151 bin 650'sinin ilk doz, 679 bin 633'ü ise ikinci doz aşılardan oluşuyor.

Tabi bu sayılar haber yayına hazırlandığında gerçekleşmiş olan aşılamaları ifade ediyor. Ve Sağlık Bakanlığı'nanın aşı sayfasından güncel durum anlık olarak değişmeye devam ediyor.

Bilindiği gibi aşı çalışmasının yaygın olarak başladığı tarih 13 Ocak 2021'di. İkinci dozlar ise 11 Şubat itibariyle başladı.

Bu noktada Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan dikkat çeken bir çağrı geldi.  Koca, "Aylardır yaşadığımız korku, sonunda bir iğne ucu kadar küçülecek. Sıramız gelmişse aşımızı yaptıralım." sözleri ile vatandaşlardan aşılarını olmalarını istedi.

Salgının ilk gününden bu yana gelişmeleri tüm samimiyeti ile ve şeffaf bir şekilde sosyal medya hesabından duyurmaya devam eden Bakan Koca, bakanlığın yeni uygulaması olan illere göre vaka ortalamalarının yayımlandığı tabloyla ilgili siteme esprili bir dille yanıt verdi.

Tabloda kendi ilini göremeyen bir vatandaşın "Sayın bakan neden sadece Kahramanmaraş ilinin adı yazılmamış? Grafiği hazırlayan arkadaşın eski sevgilisi falan mı var bizim burada?" mesajına dönüş yapan Koca şu ifadeleri kullandı:

"Alperen Bey, belki orada grafiği hazırlayan arkadaşın eski sevgilisi yok ama Anadolu’nun güzel insanları var. Orayı görünce Kahramanmaraş olduğunu herkes bilir :)"

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kuruluş Osman'ndan bomba fragman! Diziye dahil oldu
Medya

Kuruluş Osman'ndan bomba fragman! Diziye dahil oldu

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın heyecanla beklenen 46. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.
Ortalık karışabilir! İran, ABD güçlerini füze ile vurdu: Ölü ve yaralılar var
Dünya

Ortalık karışabilir! İran, ABD güçlerini füze ile vurdu: Ölü ve yaralılar var

Irak'ta dün gece saatlerinde bir patlama yaşandı. Erbil'de meydana gelen patlamanın İran destekli milis gruplar tarafından yapıldığı belirti..
İsrail'de büyük panik! 'Binlerce roketleri, yüzlerce füzeleri var'
Dünya

İsrail'de büyük panik! 'Binlerce roketleri, yüzlerce füzeleri var'

İsrail Ordusu'nda görevli bir komutan, Hamas'ın askeri ve ekipman gücüne dair çarpıcı itiraflarda bulundu. İsrailli ismin açıklamaları sonra..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay