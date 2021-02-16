Bakan Fahrettin Koca'nın 'eski sevgili' cevabı gündem oldu

Türkiye'de an itibariyle aşı çalışmasında uygulanan doz sayısı 4 milyon 831 bin 283'e ulaşmış durumda. Bunun 4 milyon 151 bin 650'sinin ilk doz, 679 bin 633'ü ise ikinci doz aşılardan oluşuyor.

Tabi bu sayılar haber yayına hazırlandığında gerçekleşmiş olan aşılamaları ifade ediyor. Ve Sağlık Bakanlığı'nanın aşı sayfasından güncel durum anlık olarak değişmeye devam ediyor.

Bilindiği gibi aşı çalışmasının yaygın olarak başladığı tarih 13 Ocak 2021'di. İkinci dozlar ise 11 Şubat itibariyle başladı.

Bu noktada Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan dikkat çeken bir çağrı geldi. Koca, "Aylardır yaşadığımız korku, sonunda bir iğne ucu kadar küçülecek. Sıramız gelmişse aşımızı yaptıralım." sözleri ile vatandaşlardan aşılarını olmalarını istedi.

Salgının ilk gününden bu yana gelişmeleri tüm samimiyeti ile ve şeffaf bir şekilde sosyal medya hesabından duyurmaya devam eden Bakan Koca, bakanlığın yeni uygulaması olan illere göre vaka ortalamalarının yayımlandığı tabloyla ilgili siteme esprili bir dille yanıt verdi.

Tabloda kendi ilini göremeyen bir vatandaşın "Sayın bakan neden sadece Kahramanmaraş ilinin adı yazılmamış? Grafiği hazırlayan arkadaşın eski sevgilisi falan mı var bizim burada?" mesajına dönüş yapan Koca şu ifadeleri kullandı:

"Alperen Bey, belki orada grafiği hazırlayan arkadaşın eski sevgilisi yok ama Anadolu’nun güzel insanları var. Orayı görünce Kahramanmaraş olduğunu herkes bilir :)"