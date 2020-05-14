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Gündem

Bakan Fahrettin Koca'dan PKK'ya tepki

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Van'da Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerine yapılan hain saldırıya tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 17:16:00 - 2020-05-14 17:21:53
Bakan Fahrettin Koca'dan PKK'ya tepki

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Van'da terör örgütü PKK tarafından Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerine yapılan hain saldırıya tepki gösterdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ölüm haberlerine en duyarlı olduğumuz salgın döneminde bugün şehit haberi aldık. PKK, Van’da Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerini taşıyan araca saldırdı. Evde kalan yaşlılarımıza yardım götüren iki kişi hayatını kaybetti. Terör, “insanlık” vasfına saldırdı. Başımız sağ olsun."

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