Bakan Fahrettin Koca'dan okkalı cevap: Umarız bugünlerde sık sık güneşe çıkıyorlar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, "18 yaş üstü herkes aşılanabilir" sözleriyle aklınca alay eden CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve FOX TV eski sunucusu Fatih Portakal'a tokat gibi bir cevap verdi. Bakan Koca, "Yaz döneminde 18 yaş üstü herkes aşılanabilir dediğimizde, yaz bitiminde nasıl olsa yüzü kızarmayacak diyenler, umarız bugünlerde sık sık güneşe çıkıyorlar" dedi.