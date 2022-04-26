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Sağlık Bakan Fahrettin Koca'dan heyecanlandıran "maske" paylaşımı
Sağlık

Bakan Fahrettin Koca'dan heyecanlandıran "maske" paylaşımı

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Çok yakında yüzümüzün akıyla maskesiz hayata geçiyoruz" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-04-26 17:03:00 -
Bakan Fahrettin Koca'dan heyecanlandıran "maske" paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okullarda ve diğer kapalı alanlarda maske mecburiyetinin kaldırıldığını belirterek, "Çok yakında yüzümüzün akıyla maskesiz hayata geçiyoruz. Dün 2 bin 604 olan vaka sayısından bu belli" ifadesini kullandı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Okullarda ve diğer kapalı alanlarda maske mecburiyeti kalktı. Toplu taşıma araçlarıyla sağlık kuruluşları, vaka sayısı 1000'in altına düşene kadar uygulamada istisnayı teşkil ediyor. Çok yakında yüzümüzün akıyla maskesiz hayata geçiyoruz. Dün 2 bin 604 olan vaka sayısından bu belli."

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