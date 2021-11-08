  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Bakan Fahrettin Koca'dan deprem açıklaması
Gündem

Bakan Fahrettin Koca'dan deprem açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya'da meydana gelen depremden bir kişinin etkilendiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-08 23:06:00 -
Bakan Fahrettin Koca'dan deprem açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya'daki depremden bir kişinin etkilendiğini duyurdu.

Koca, Twitter hesabından, Konya'daki depreme ilişkin açıklama yaptı.

Depremden bir kişinin etkilendiğini belirten Koca, "Bölgede görev başındayız. Depremin sonuçlarının bu kadarla sınırlı kalacağını umuyor, Konya'mıza geçmiş olsun diyorum. Bizi yanınızda bilin" ifadesini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Patates kavurması tarifi, nasıl yapılır? Kolay patates kavurması tarifi
Kadın - Aile

Patates kavurması tarifi, nasıl yapılır? Kolay patates kavurması tarifi

Bu tarifin yapımı hem çok kolay hem de çok lezzetli.

Yemeğe yoğurt ve salatayla başlarsanız... Uzman isim kritik detayı paylaştı
Sağlık

Yemeğe yoğurt ve salatayla başlarsanız... Uzman isim kritik detayı paylaştı

İç Hastalıkları Uzmanı Doktor Ayça Kaya, yemeğe yoğurt ve salatayla başlamanın önemine dikkat çekerek çarpıcı tavsiyelerde bulundu...
Telefonunu çalan adama kendi elleriyle kebap hazırladı
Yerel

Telefonunu çalan adama kendi elleriyle kebap hazırladı

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde girdiği kebapçıda siparişini hazırlayan kebap ustasının cep telefonunu çalan adam, ustanın hazırladığı paketi..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay