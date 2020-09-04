Bakan Fahrettin Koca'dan 6 ile yeni hastane müjdesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Diyarbakır'da gerçekleştirdiği toplantının ardından önemli açıklamalarda bulundu

Bakan Koca, "Bugün Diyarbakır’daki incelemelerimizi tamamladık. Bölgedeki son durumu masaya yatırdık. Diyarbakır’ı merkez tutarak bölgedeki mevcut durumu detayları ile detaylandırdık. Bildiğiniz üzere bu hastalığı kesin tedavisi olmamakla birlikte erkenden başlanan tedavilerle en başarılı ülkelerden birisiyiz. Bu yüzden vefat sayısını az sayıda tutmayı başardık." diye konuştu.

Türkiye genelinde yatak doluluk oranının yüzde 51, yoğun bakım doluluk oranının yüzde 68, solunum cihazı doluluk oranının ise yüzde 31 olduğunu belirten Bakan Koca, "Yatak ve yoğun bakım doluluklarını her an izlemekteyiz. Türkiye genelinde sorunuz olmadı. Bazı illerimizde hasta akışı açısından sorunlar yaşadık. Alınması gereken tedbirleri il il değerlendirdik." diye konuştu.

"5 ilde vaka artışı var"

5 ilde vaka sayılarının arttığını söyleyen Koca, "Hasta artışının olduğu iller arasında Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Siirt ve Şırnak var." dedi.

Diyarbakır'daki son duruma ilişkin konuşan Koca, "Diyarbakır'da yoğun bakım yatak sayımız Mart ayında 370 idi. Bu süreçte 44 yoğun bakımı hizmete sunduk. 106 yatak ilavesiyle kaphasitemizi 520'ye çıkarmış olacağız Yoğun bakım yüzde 66, solunum cihazı ise yüzde 17,5. Mardin'de 139'dan 42 yatak ilavesiyle 182 yatağa çıkarmış olacağız. Yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 81'dir." diye konuştu.

Batman'da yapılan 440 yataklı yeni hastanenin bu ay sonu hizmete alınacağını aktaran Koca, "Batman'da şu anda yoğun bakım doluluk oranı %79, solunum cihazı doluluk oranı ise %44." dedi.

6 ile yeni hastane müjdesi

Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Siirt, Mardin ve Şırnak'ta yeni hastanelerin yapılacağının müjdesini veren Bakan Koca, "750 yataklı Mardin Şehir Hastanemizin de çalışmalarına en yakın zamanda başlayacağız. 6 ilimizde 3 ilimizin hastaneleri şehir hastanesi statüsünde yapılıyor olacak diğer 3 ilimizde de 500 yataklı hastaneler yapılıyor olacak" ifadelerini kullandı.

Koronavirüs salgını sürecinde bütün sağlık çalışanlarının yoğun fedakarlıklarda bulunduğunu söyleyen Bakan Koca, şunları kaydetti:

"Bunun karşılığını bir ödeme ile yapmanın yeterli olmayacağını düşünüyorum ama imkanlar içinde biz devrede olan sağlık çalışanlarımız için bir çalışma yapıldı. Bugün ya da yarın açıklama yapılır. Filyasyonda olan ekiplerimiz için çalışma yapıldı. Bununla ilgili ödeme yapılacak. Kovidli hasta takibi ile ilgili bir ek ödeme de bugün veya yarın yayınlanacak genelge ile duyurulmuş olacak. Kovidle ilgilenen çalışanlarımızın tavandan olmak üzere bir düzenleme yapıldı."