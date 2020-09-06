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Gündem Bakan Fahrettin Koca sosyal medya hesabından duyurdu: 3 ay daha uzatıldı
Gündem

Bakan Fahrettin Koca sosyal medya hesabından duyurdu: 3 ay daha uzatıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlık bünyesindeki sağlık çalışanlarına 3 ay daha ek ödeme yapılacağının bilgisini verdi.

Yeniakit Publisher
2020-09-06 14:02:00 -
Bakan Fahrettin Koca sosyal medya hesabından duyurdu: 3 ay daha uzatıldı

Sağlık Bakanlığı'na Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik'te değişiklik yapıldı. Bakanlık bünyesindeki sağlık çalışanlarına 3 ay ek ödeme yapılacak. Görevi nedeniyle bulaşıcı ve salgın hastalığa yakalanan personelin çalışmadığı günler, mesai içi sayılacak.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan yönetmeliğe göre; 1 Ağustos 2020'den itibaren 3 ay süreyle kapsamı ve oranı Sağlık Bakanı tarafından belirlenmek üzere sağlık personeline ek ödeme yapılacak. Yapılan ödeme tutarı, toplamı mesai içi tavan ek ödeme tutarını geçmeyecek.

Ayrıca, görevinden dolayı bulaşıcı ve salgın hastalığa yakalanan çalışanlar, kullandıkları hastalık izin süreleri hariç olmak üzere mesai içi çalışılmayan günler kapsamında değerlendirilecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sağlık çalışanlarımıza yapılan ek ödeme süresi pandemi nedeniyle 3 ay daha uzatılmıştır. Canla başla verilen mücadelenin karşılığı elbette bu değil, biliyorum" ifadelerini kullandı.

 

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