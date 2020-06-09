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Aktüel

Bakan Fahrettin Koca: "Son 24 saatte iyileşen hasta sayımızın üçte biri kadar yeni hastamız var."

Yeniakit Publisher
2020-06-09 20:18:26 -
Bakan Fahrettin Koca: "Son 24 saatte iyileşen hasta sayımızın üçte biri kadar yeni hastamız var."
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