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Aktüel

Bakan Fahrettin Koca koronavirüse yakalanan doktorun mesajını paylaştı: Maske bile yetmiyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından koronavirüse yakalanan bir doktorun mesajını paylaştı. Mesajda "Maskem vardı ama olası vakalarla yakın temastaydım, virüsü bir şekilde aldım" ifadeleri yer aldı.

Yeniakit Publisher
2020-08-12 20:44:00 -
Bakan Fahrettin Koca koronavirüse yakalanan doktorun mesajını paylaştı: Maske bile yetmiyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünyayı kasıp kavuran koronavirüsle mücadele için her dakika uyarı mesajları paylaşmaya devam ediyor.

Bakan Koca son olarak koronavirüse yakalanan bir doktorun uyarılarını paylaştı. Koca'nın Twitter'dan paylaştığı Doçent Doktor Sami Kınıklı'nın mesajı şöyle:

"Son derece bulaşıcı bir hastalık. Ben, Kovid-19 geçiren bir doktor olarak maske takılsa bile mesafenin önemli olduğunu gördüm. Maskem vardı ama olası vakalarla yakın temastaydım, virüsü bir şekilde aldım. El temizliğine dikkat edilmeli. Ellerin yüz ve gözle teması önlenmeli. Böyle yaşamak zorundayız, bunu kabullenmek zorundayız."

 

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