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Bakan Fahrettin Koca duyurdu: O ilacı artık Türkiye üretecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca çeşitli cilt hastalıklarının tedavisinde kullanılan asitretin etken maddeli ilacın Yabancı menşeli üretici firma tarafından üretiminin durdurulduğunu açıkladı. Bakan Koca Türkiye'nin ilacı üretmek için harekete geçtiğini duyurdu.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 10:59
Bakan Fahrettin Koca duyurdu: O ilacı artık Türkiye üretecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çeşitli cilt hastalıklarının tedavisinde kullanılan asitretin etken maddeli ilaç, firmanın üretimi durdurması sonrası açıklamada bulundu.

‘Kendimiz üreteceğiz’

Konuya ilişkin konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Yabancı menşeli üretici firma, artık bu ilacı üretmeyeceğini ve piyasaya vermeyeceğini tarafımıza beyan etmiştir. Özellikle, halk arasında Balık Puluolarak bilinen İktiyozis hastalığının tedavisinde kullanılan bu ilacın üretiminin durdurulması üzerine bakanlık olarak yerli üretim için harekete geçtik. İlacı kullanan vatandaşlarımızın mağdur olmaması adına temmuz ayında ilacın tam muadili için yerli bir firmaya ruhsat verdik. Yerli muadil ilaç, eylül ayının ilk haftası piyasaya verilecektir. Ayrıca, genetik geçişli olması sebebiyle Manisa Turgutlu’da daha sık görülen bu hastalıktan mustarip vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek adına ilgili firmayla görüşerek, ilk üretimin bölgeye sevkini temin edeceğiz.Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum" açıklamasında bulundu.

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 10:59
  1. Manisa
  2. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

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