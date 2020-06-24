Bakan etkisini açıkladı: 5 ayda yüzde 48 arttı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ocak-Mayıs döneminde e-ticaret hacminin yüzde 48 artarak 63.3 milyar liraya çıktığını belirtti.

Koronavirüs salgını sürecini kapsayan dönemde geçen seneye göre e-ticaretle gıda-süpermarket harcamaları 6 kattan fazla, kimyasallar 2,5 kat arttı.

Dünya’nın haberine göre, Pekcan ilk 5 ayda, araç kiralamada yüzde 8, havayollarında yüzde 40, seyahat ve eğlence harcamalarında ise yüzde 16 düşüş olduğu bilgisini de verdi.

2019'da 136 milyar lira

2019’da ise e-ticaret hacmi 136 milyar lira olarak gerçekleşti. Geçen yıl sektörel açıdan bakıldığında ise 15.3 milyar lirayla ilk sırayı havayolları alırken, bunu 13.8 milyar lirayla giyim ve ayakkabı, 13.3 milyar lirayla da beyaz eşya takip etti.