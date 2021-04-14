Bakan Ersoy'dan Rusya'nın uçuş sınırlamasına ilişkin açıklama
Bakan Ersoy "Vakaların düşüşüne göre uçuş yasağının bitiş tarihi erkene çekilebilir. Turist sayısında 500 bin kişiye yakın düşüş olabilir. Yaz rezervasyonlarında şu anda sıkıntı gözükmüyor" açıklamasında bulundu.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy "Vakaların düşüşüne göre uçuş yasağının bitiş tarihi erkene çekilebilir. Turist sayısında 500 bin kişiye yakın düşüş olabilir. Yaz rezervasyonlarında şu anda sıkıntı gözükmüyor" açıklamasında bulundu.
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