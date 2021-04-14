  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Bakan Ersoy'dan Rusya'nın uçuş sınırlamasına ilişkin açıklama
Gündem

Bakan Ersoy'dan Rusya'nın uçuş sınırlamasına ilişkin açıklama

Bakan Ersoy "Vakaların düşüşüne göre uçuş yasağının bitiş tarihi erkene çekilebilir. Turist sayısında 500 bin kişiye yakın düşüş olabilir. Yaz rezervasyonlarında şu anda sıkıntı gözükmüyor" açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-04-14 10:05:00 -
Bakan Ersoy'dan Rusya'nın uçuş sınırlamasına ilişkin açıklama

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy "Vakaların düşüşüne göre uçuş yasağının bitiş tarihi erkene çekilebilir. Turist sayısında 500 bin kişiye yakın düşüş olabilir. Yaz rezervasyonlarında şu anda sıkıntı gözükmüyor" açıklamasında bulundu.

Ayrıntılar Geliyor ...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sarhoş olup başörtülü kadınlara hakaret etmişti: Deniz Çakır hakkında savcılık mütaalası açıklandı
Gündem

Sarhoş olup başörtülü kadınlara hakaret etmişti: Deniz Çakır hakkında savcılık mütaalası açıklandı

Bir kafede sarhoş olduktan sonra, başörtülü üç genç kadına, 'Burası Arabistan mı? Ne geziyorsunuz burada?' diye hakaret ettiği iddia edilen ..
'Doktor Kıyamet'ten dikkat çeken 'Türkiye' açıklaması: Şimdi tam zamanı!
Gündem

'Doktor Kıyamet'ten dikkat çeken 'Türkiye' açıklaması: Şimdi tam zamanı!

'Doktor kıyamet' olarak bilinen yatırım uzmanı Marc Faber, "Türkiye'de sanayi sektörü ve bankalar diğer ülkelere kıyasla çok daha iyi işleti..
Rusya'dan ABD'ye tehdit gibi uyarı: Uzak durun
Dünya

Rusya'dan ABD'ye tehdit gibi uyarı: Uzak durun

Karadeniz'e savaş gemilerini gönderen ABD'ye Rusya'dan tehdit niteliğinde bir uyarı geldi. ABD'nin Karadeniz'den uzak durması gerektiğini sö..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay