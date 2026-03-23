Bakan Ersoy’dan dev iş birliği

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu kapsamlı müze, sergi ve tasarım projelerini şekillendirmek üzere uluslararası mimarlık dünyasının saygın isimlerinden, Venedik Bienali ödüllü küratör Luca Molinari ile bir araya geldi.

Yapılan üst düzey görüşmede, tarihi dokusuyla İstanbul’un hafızası olan bu iki garın, çağdaş müzecilik anlayışıyla nasıl bir kimlik kazanacağı masaya yatırıldı. Molinari’nin küresel deneyiminin projelere aktarılması hedeflenirken, yürütülen çalışmaların uluslararası sanat platformlarındaki karşılığı ve sağlayacağı prestijli katkılar değerlendirildi.

Tarihi mirasın korunarak modern sanat ve tasarım disiplinleriyle harmanlanacağı bu dönüşüm süreci, İstanbul’un kültürel derinliğini küresel ölçekte bir adım öne taşıyacak.