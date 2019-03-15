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Bakan Ersoy: "Turizm sezonu 12 aya uzayacak. Bu daha fazla istihdam gerektirecek"

Antalya’da turizmcilerle bir araya gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Sektörde büyük bir heyecan var.

15 Mart 2019 Cuma 11:38
Bakan Ersoy: "Turizm sezonu 12 aya uzayacak. Bu daha fazla istihdam gerektirecek"

Antalya’da turizmcilerle bir araya gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Sektörde büyük bir heyecan var. Yaklaşan sezonda rakamlar çok iyi gözüküyor. Projelerin tamamı önümüzdeki yıllarda gerçekleştiği zaman biz inanıyoruz ki, Antalya’da sezon 12 aya ciddi şekilde uzayacak. Bu daha fazla istihdam gerektirecek. Bununla ilgili çok güzel projeler hazırlamışlar" dedi.


Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Antalya’ya geldi. Bakan Ersoy, ilk olarak Kundu turizm merkezinde bulunan bir otelde turizmcilerle kahvaltıda bir araya geldi.


Bakan Ersoy, basın mensuplarına yaptığı açıklamada sektörle çok önemli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirtti. Antalya’nın turizmin başkenti olduğunu hatırlatan Bakan Ersoy, Türkiye’ye gelen her 3 turistten birinin Antalya’ya geldiğini söyledi.



"Antalya’da sezon 12 aya ciddi şekilde uzayacak"


Sektördeki en önemli sorunun, sezonun uzatılması olduğunu kaydeden Ersoy, "Tatil bölgelerine baktığımız zaman en uzun sezon Antalya’da var. Biz sezonun bütün oteller açısından uzatılabilmesi, 12 aya yayılabilmesi, daha çok istihdam sağlanması ve istihdamın 12 ay korunması için hem sektör hem de yerel yönetimler olarak neler yapmamız gerektiğini ele aldık. Turistin sadece golf amaçlı gelmemesi gerekiyor. Antalya’nın bir kültür başkenti olması lazım. Bu bağlamda Antalya Büyükşehir Belediyesinin çok ciddi projeleri var. Bunlara bakanlık olarak nasıl destek olabiliriz ve hangi konularda devreye girebiliriz onu tartıştık. Gerçi projelerin tamamı önümüzdeki yıllarda gerçekleştiği zaman biz inanıyoruz ki Antalya’da sezon 12 aya ciddi şekilde uzayacak. Bu daha fazla istihdam gerektirecek. Bununla ilgili çok güzel projeler hazırlamışlar. Özellikle turizmin personelinin evlendirilmesi diyoruz biz sahibi olarak güzel projeler hazırlamışlar. Bu projeyi daha iyi nasıl yaygınlaştırılabiliriz başkanımızla onu tartıştık" ifadelerini kullandı.


Nitelikli personel istediklerine dikkat çeken Bakan Ersoy, nitelikli personelin ev ve lojman gibi sıkıntılarının olmaması gerektiğinin altını çizdi. Ersoy, "Bu bağlamda da bakanlık olarak nasıl destek olabileceğimizi konuştuk" şeklinde konuştu.


Türkiye’nin tanıtıldığı Berlin Uluslararası Turizm Fuarı’nı (ITB) ve Moskova Uluslararası Turizm Fuarı’nı (MITT) değerlendiren Bakan Mehmet Nuri Ersoy, en önemli konunun ciddi artış oranları olduğunu söyledi.



"Türkiye umduğunu bulacak gibi gözüküyor"


Bakan Ersoy şu değerlendirmede bulundu:


"Özellikle ITB Berlin’de Almanya pazarı erken rezervasyonda küçülmüş aslında. Pazarın geneline baktığımızda yüzde 2 gerileme vardı ama Türkiye diye baktığımızda yüzde 58 artıştaydı. Bu Türkiye açısından çok sevindirici. Biz, bize rakip olan pazarlarda ciddi potansiyeli tekrar almaya geri almaya başlamışız hızlı şekilde. Aynı şekilde Rusya istikrarlı bir şekilde büyüyordu. Ama sevindirici olan şey; büyümeye devam ediyor olması. Rusya’da kısmi ekonomik sorunlar olmasına rağmen Rusya genelinde bir büyüme beklenmemesine rağmen Türkiye pazarında yüzde 15 civarında erken rezervasyon artışta. Bu sevindirici bir olay, Türkiye umduğunu bulacak gibi gözüküyor. Biz bu sezon diye görmüyoruz. Artık turizme yıl diye bakıyoruz. Orta vadeli 5 yıllık programlar halinde çalışıp bakacağız. Turizmi sadece turizm olarak görmüyoruz. Biz artık nitelikli turisti hedefliyoruz. Sanatıyla kültürüyle yaşamıyla şehirler programlayacağız. Bunu turizmle birleştirerek 12 aya yayılmış organizasyon haline getireceğiz. Her şehirde, her belediye başkanlarımızla buna yönelik çalışacağız."

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 11:38
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