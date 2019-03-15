0553 313 94 23

Bakan Ersoy: "Turizm anlayışımız Türkiye’de değişiyor"

Antalya’nın Alanya ilçesinde turizmcilerle istişare toplantısına katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Yeni dönem turizm anlayışına, 2023 hedeflerimize ve 2023’e yönelik turizm anlayışımız Türkiye’de değişiyor" dedi.

15 Mart 2019 Cuma 17:11
Bakan Ersoy: "Turizm anlayışımız Türkiye’de değişiyor"

Antalya’nın Alanya ilçesinde turizmcilerle istişare toplantısına katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Yeni dönem turizm anlayışına, 2023 hedeflerimize ve 2023’e yönelik turizm anlayışımız Türkiye’de değişiyor" dedi.


Bir takım ziyaretler için Alanya’da gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Avsallar Mahallesi’ndeki bir otelde turizm sektörü temsilcileri tarafından düzenlenen turizm istişare toplantısına katıldı. Basına kapalı geçen toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Ersoy, bugün Alanya’da sektör temsilcileriyle buluştukları söyledi. Ersoy, "Bugün Alanya’dayız. Alanya’da sektör temsilcileriyle buluştuk. Öncesinde de belediye başkanımızla da buluştuk. Projelerini dinledik. Yeni dönem turizm anlayışına, 2023 hedeflerimize ve 2023’e yönelik turizm anlayışımız Türkiye’de değişiyor. Yeni dönem turizm anlayışıyla ilgili projelerinde neler planladığını kendisinden dinledik, nelere katkı vereceğimizi, neler yapabileceğimizi tartıştık. Sektörden gelen soruları yanıtladık. Öncelikli hedefimiz Alanya’da sezonu uzatmak, 12 aya yaymak. Sonrasında turist profilinde nitelikli turisti de içeren bir projelendirmeyle, turist profilini daha yukarılara çekmek. Açıkçası her zaman söylediğimiz gibi Alanyalılar kültür ve sanatla daha fazla buluşturarak Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak üzerimize ne düştüğünü tartıştık. Onları da hızlı bir şekilde bu yıldan itibaren hayata geçireceğiz" dedi.



"İnşallah 2019 başarıyla geçecek"


2019 sezonundaki erken rezervasyonlara da değinen Ersoy, "2019 erken rezervasyon rakamları oldukça iyi. Zaten iyi olmasını bekliyorduk. İnşallah o şekilde devam eder. Bizim ikinci hedefimiz sadece kişi sayılarını artırmak değil, kişi başı gecelik gelirleri de artırmak. Şu anda yatırımcılar da otelciler de bunun farkında. Herkes geliri yüksek tutmak için elinden geleni yapıyor. Bu seneki hem kişi sayısı açısından, hem gelir açısından ciddi bir rakama ulaşacağını, Türkiye’de rekor kıracağını düşünüyorum. İnşallah 2019 başarıyla geçecek" diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 17:11
  1. kültür
  2. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Nijerya'da çöken okulda ölenlerin sayısı 20'ye yükseldi
    1. Nijerya'da çöken okulda ölenlerin..
    2. Bozbey: “Beni eleştirebilirsiniz, ama..
    3. Mecliste 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı
    4. Ağaca çarpan araç sürücüsü yaralandı
    5. Kapalıçarşı'da altın
    6. Düzce’de 4 kişilik fuhuş çetesi..
    7. Otomotiv dünyası dijitalleşmeyi..
    8. Bakan Albayrak, Nazilli Vergi Dairesi..
    9. Dünya Pİ Günü kutlandı
    10. Can dostlarımız Büyükşehir korumasında
    11. Kutsal emanetler Ankara’ya doğru yola..
    12. Akıllı Şehirler Kongresi İstanbul..
    13. Çakmak gazı çeken genç fenalaşarak..
    14. Bakan Kasapoğlu: "İslamın nurunu..
    15. Şehitler için mevlit okutuldu
    16. Comolli için şok sözler: Ali Koç'u..
    17. Çiğ köfte Festivali’nde vatandaşlara 2..
    18. Hamas sözcüsü Berhum yazılı açıkladı!
    19. EMKO, kuruluşunun ikinci yılını kutladı
    20. Ailesel Akdeniz ateşi FMF nedir..
    21. Filistinli 10 kaçak göçmen tır..
    22. BM gündemi Samsun’da tartışılıyor
    23. AB'den Rusya'ya Kerç Boğazı yaptırımı
    24. Başkan Çelik Türkiye’yi tehdit eden..
    25. Türkiye’ye söz geçiremeyen ABD,..
    26. Yeni Zelanda'da iki camiye terör..
    27. Kastamonu'da hava ulaşımına sis engeli
    28. Almanya'nın aday kadrosu açıklandı
    29. Bakan Koca, Konevi Kütüphanesi imza..
    30. Ankara Tabip Odası ve HDP'li vekilden..
    Merkez Bankasından dolar tahmini! Yıl sonunda dolar...
    Merkez Bankasından dolar tahmini! Yıl sonunda dolar...
    Demir yüksekliğinin belirtileri nelerdir?
    Demir yüksekliğinin belirtileri nelerdir?
    Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler
    Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler
    Talep patlaması yaşanıyor! 1 dolarlık pazar
    Talep patlaması yaşanıyor! 1 dolarlık pazar
    Vergide asgari ücretli harcamada milyoner
    Vergide asgari ücretli harcamada milyoner

    Günün Karikatürü

    15 Mart 2019
    Elektrikte yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Elektrikte yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Bilim insanlarından 'yasaklayın' çağrısı
    Bilim insanlarından 'yasaklayın' çağrısı