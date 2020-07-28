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Aktüel

Bakan Ersoy Trabzon'daki Ayasofya Camisi'nde incelemelerde bulundu

Yeniakit Publisher
2020-07-28 15:10:24 -
Bakan Ersoy Trabzon'daki Ayasofya Camisi'nde incelemelerde bulundu

TRABZON (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Trabzon'daki Ayasofya Camisi'nde incelemelerde bulundu.

Restorasyonu tamamlanan Sümela Manastırı ve Ayasofya Camisi'nin açılış töreni için kente gelen Bakan Ersoy'u, Trabzon Havalimanı'nda Vali İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ve diğer ilgililer karşıladı.

Ersoy, beraberindeki Vali Ustaoğlu ve diğer yetkililerle, Ayasofya Mahallesi'nde bulunan ve 2018 yılından itibaren restorasyon çalışmalarının devam etiği Ayasofya Camisi'ne geldi.

Kentte 52 yıl müze olarak hizmet verdikten sonra 2013'te yeniden ibadete açılan tarihi Ayasofya Camisi'nin içinde ve bahçesinde incelemelerde bulunan Ersoy, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Ersoy, daha sonra Vali Ustaoğlu'nu, ardından da Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu'nu Atatürk Alanındaki tarihi belediye binasında ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinin Atatürk Alanındaki cephe sağlıklaştırma çalışmalarını da inceleyen Ersoy, vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Ersoy'a ziyaretleri sırasında Bakan Yardımcıları Ahmet Misbah Demircan ve Nadir Alparslan, Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, Vakıflar Bölge Müdürü İsmet Çalık, AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ile diğer ilgililer eşlik etti.

Sümela Manastırı ve Ayasofya Camisi'nin açılışının, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans katılımıyla yapılması planlanıyor.

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