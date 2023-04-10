Bakan Ersoy Togg makam aracını test etti

Türkiye’nin yerli ve milli otomobili Togg’un bakanlıklara gönderimi tüm hızıyla sürüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın makam Togg’u da bakanlığa ulaştı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Togg marka makam aracını bizzat test etti.

Mehmet Nuri Ersoy, Togg makam aracını denediği anların videosunu sosyal medyadan paylaşarak altına da “Türkiye'nin otomobilini makam aracı olarak kullanmaya başladık. Yerli ve millî T10X akıllı cihazımız #TOGG ile gün sonunda yollardayız. 60 yıllık hayalimizin gerçekleşmesinde emeği olan başta Cumhurbaşkanımız Sn. @RTErdogan olmak üzere herkese teşekkür ederiz” diye yazdı.