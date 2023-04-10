  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Gülümseten anlar: Tavuklarını telef eden sansara böyle hesap sordu

İYİ Parti'den HDP'ye içişleri bakanlığını öneren Gürban'a 1. sıradan adaylık ödülü!

Bunları duydunuz mu? TCG Anadolu'da merak ettiğiniz her şey

Türkiye'den kritik hamle: Milli Muharip Uçak'tan ateşlenecek!

CHP'den Hatay'da kentsel dönüşüm karşıtı aday!

Oyun değiştirici olacak! Dünyanın ilk SİHA gemisi "TCG Anadolu" envantere girdi

1 Eylül’de zorunlu olacak! Ev sahibi ve kiracı anlaşmazlıklarında yeni dönem

Bu gece yarısından sonra zam geliyor! Araç sahipleri dikkat bakın: Benzin, motorin 2023 güncel fiyatları

Çin yeni bir hidrojen boru hattı inşa edecek! Resmen dünyaya meydan okuyor: 400 kilometreden fazla olacak

CHP'nin "Suç makinesi" milletvekili adayı!
Gündem Bakan Ersoy Togg makam aracını test etti
Gündem

Bakan Ersoy Togg makam aracını test etti

Yeniakit Publisher
2023-04-10 22:08:00 -
Bakan Ersoy Togg makam aracını test etti

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy da Togg makam aracını bizzat test etti.

Türkiye’nin yerli ve milli otomobili Togg’un bakanlıklara gönderimi tüm hızıyla sürüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın makam Togg’u da bakanlığa ulaştı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Togg marka makam aracını bizzat test etti.

Mehmet Nuri Ersoy, Togg makam aracını denediği anların videosunu sosyal medyadan paylaşarak altına da “Türkiye'nin otomobilini makam aracı olarak kullanmaya başladık. Yerli ve millî T10X akıllı cihazımız #TOGG ile gün sonunda yollardayız. 60 yıllık hayalimizin gerçekleşmesinde emeği olan başta Cumhurbaşkanımız Sn. @RTErdogan olmak üzere herkese teşekkür ederiz” diye yazdı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23