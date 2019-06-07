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Bakan Ersoy: “Kastamonu mutfağını dünya mutfağı haline getireceğiz”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kastamonu mutfağının yemeklerini tescilleyerek dünya mutfağı haline getireceklerini söyledi.

07 Haziran 2019 Cuma 23:41
Bakan Ersoy: “Kastamonu mutfağını dünya mutfağı haline getireceğiz”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kastamonu mutfağının yemeklerini tescilleyerek dünya mutfağı haline getireceklerini söyledi.


AK Parti Kastamonu İl Başkanlığı tarafından bir düğün salonunda düzenlenen sivil toplum kuruluşları toplantısına katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Kastamonu’yu ziyaret ettiğimde çok sevmiştim. Kastamonu’yla ilgili projelerimizi de hızlı bir şekilde hayata geçireceğiz. Bizim en ana hedefimiz turizmi 81 ile yaymak ve özellikle 12 aya yaymak. Kastamonu, çok şanslı ve potansiyeli olan bir şehir ama maalesef potansiyelini kullanma konusunda oldukça zayıf, biz de bu eksiklikleri gidereceğiz. Özellikle 12 aya yaymak, kış turizmi için Ilgaz Dağı’yla ilgili düzenlemelerimizi de hayata geçireceğiz; bu kışa yetiştirmeyi düşünüyoruz. Ilgaz Dağı, yurdum tepesiyle ilgili yoğun çalışmamız var. Sosyal tesislerle ilgili bazı eksikliklerimiz var. Bakanlığımızın da desteğiyle eksiklikleri gidererek, bu kış hayata geçirmeyi planlıyoruz. Türkiye’nin en önemli kanyonlarından biri Valla Kanyonu da var. Pınarbaşı Ilıca Şelalesi’ne olan yol var. İki tane yolumuz kaldı, onu da bu seneki kapsam dâhiline alacağız. Önümüzdeki senenin başında onu da hayata geçirerek artık, bu yolun sorunsuz hale gelmesini sağlayacağız. Taşköprü Sokak sağlıklaştırma çalışmamız var. İnşallah hızlı bir şekilde Kastamonu’nun turizmde hakkettiği yere gelmesini sağlayacağız” dedi.


2018 yılında turist sayısında Kastamonu’da 2017 yılına göre artış gözlendiğini belirten Ersoy, “Verilere baktığımızda 2018’de 2017’ye göre baktığımız 70 bin kişilik bir artış olmuş ve 2018’de 530 bin kişiye gelinmiş. Çok önemli bir gastronominiz var. Kastamonu’nun yemekleri çok güzel sadece bunu tescilleyememişsiniz, tescil konusunu da hep beraber aşarak mutfağınızın dünya mutfağı olmasını sağlayacağız” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 23:41
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