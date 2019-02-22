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Bakan Ersoy: Hedeflere ulaşmamızda büyük pay sahibi...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy "Turizm sektörü olarak 2019 hedeflerimiz var. Bu hedeflere ulaşılmasında acenteler büyük pay sahibi" dedi.

22 Şubat 2019 Cuma 17:53
Bakan Ersoy: Hedeflere ulaşmamızda büyük pay sahibi...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizm sektörü olarak 2019 hedeflerine ulaşılmasında acentelerin büyük pay sahibi olduğunu bildirdi.

Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Ersoy, Antalya'daki temasları kapsamında, Akra Barut Otel'de "Incoming Acentalar Toplantısı"na katıldı.

Seyahat acenteleri temsilcileriyle buluşan Ersoy, "Turizm sektörü olarak 2019 hedeflerimiz var. Bu hedeflere ulaşılmasında acenteler büyük pay sahibi." ifadesini kullandı.

Bakan Ersoy, temsilcilerden karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerilerine ilişkin bilgi aldı.

Toplantıda ayrıca, 1618 Sayılı Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği Kanunu'nda yapılması öngörülebilecek değişiklikler ile turizmin göz bebeği Antalya'nın potansiyelinin geliştirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 17:53
  1. Antalya
  2. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
  3. turizm sektörü

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