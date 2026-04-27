Vergi müfettişlerine 'rüşvet' operasyonu! Gözaltılar var Fatih Altaylı TÜSİAD baronlarının “İçinden Geçeceğim” demişti: İlk kurbanı Koç’lar oldu! Milli tersane yerine İngiliz Kraliyet yatı Yaşlanmak tarihe mi karışıyor? Putin’den 26 milyar dolarlık "Ölümsüzlük" iksiri Türkiye güne büyük operasyonla uyandı! Tamı tamına 123 milyon Kerkük’te freni boşalan tır dehşeti: 37 aracı biçerek altına aldı! 7 ölü, 23 yaralı İran’dan ABD’ye üç aşamalı müzakere teklifi Saldırının altından Epstein çıktı! Saldırgan: "Pedofili ve hainlerin suçuna ortak olmayacağım" Trump’tan şok Epstein çıkışı: "Kimseye tecavüz etmedim O işler sizin arkadaşlarınızın işi" 27 Nisan 2026: Günün Âyet ve Hadisi 27 Nisan 1981: Mehmet Seyfettin Özege'nin vefatı (Bibliyografya Uzmanı)
Kültür - Sanat
Kültür - Sanat

Bakan Ersoy Hataylı çocukların hayalini gerçekleştirdi

Selma Savcı
Bakan Ersoy Hataylı çocukların hayalini gerçekleştirdi

Hatay’da deprem sonrası hayalleri yarım kalan gençlerin sesi Ankara’da yankılandı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un Hatay ziyaretinde birebir dinlediği talep karşılık buldu. Selim Nevzat Şahin Anadolu Lisesi Gençlik Orkestrası ve Korosu, CSO Ada Ankara’da sahne alarak sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Hatay’da yaşanan depremlerin ardından enstrümanları zarar gören ve müzik yolculukları kesintiye uğrayan gençlerin sahneye çıkma hayali, Ankara’da gerçeğe dönüştü. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un Hatay ziyareti sırasında gençlerin CSO Ada Ankara’da konser verme yönündeki talebini dinlemesiyle başlayan süreç, kısa sürede somut bir programa dönüştü. Selim Nevzat Şahin Anadolu Lisesi Gençlik Orkestrası ve Korosu, 45 kişilik kadrosuyla Ankara’da sahne alarak deprem sonrası yeniden ayağa kalkma iradesini sanatla ortaya koydu. CSO Ada Ankara’nın atmosferinde gerçekleşen konser, yalnızca bir müzik etkinliği değil; aynı zamanda dayanışmanın ve umudun güçlü bir ifadesi oldu.

Hatay'da Dinlendi, Ankara'da Hayata Geçti

Bakan Ersoy’un Hatay’daki temaslarında gençlerin dile getirdiği “CSO’da konser verme” talebi, doğrudan karşılık buldu. Gençlerin bu isteğinin geri çevrilmemesiyle birlikte Ankara programı oluşturuldu ve konser organizasyonu hayata geçirildi. Ankara’da üç gün süren program kapsamında gençler hem kültürel ziyaretlerde bulundu hem de konser hazırlıklarını tamamladı. Program çerçevesinde Ankara’ya varış, müze ziyaretleri, CSO’da prova ve konser süreci planlı şekilde gerçekleştirildi.

Sanatla İyileşme ve Birlik Mesajı

Gençlik Orkestrası ve Korosu’nun CSO Ada Ankara’daki performansı, sanatın iyileştirici ve birleştirici gücünü bir kez daha ortaya koydu. Deprem sonrası zorluklara rağmen sahneye çıkan gençler, azimleri ve yetenekleriyle Ankara’daki dinleyicilere güçlü bir mesaj verdi. Konser, Hatay’dan yükselen sesin yalnızca bir şehirle sınırlı kalmadığını; Türkiye’nin dört bir yanında karşılık bulan ortak bir umut ve dayanışma duygusuna dönüştüğünü gösterdi.

 

