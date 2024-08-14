Bakan Ersoy emeklilerle ilgili yeni müjdeyi duyurdu
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bakanlığının emeklilerle ilgili yeni düzenlemelerine ilişkin X hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.
Bakan Ersoy açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Emeklilerimize Müjdelerimiz Devam Ediyor!
Emekliler Yılı kapsamında, halk plajlarımızda emeklilerimize özel yeni bir hizmet sunuyoruz. Girişleri halihazırda ücretsiz olan halk plajlarımızda artık şezlong ve şemsiye hizmetlerimiz de emeklilerimize ücretsiz olarak sunulacak.