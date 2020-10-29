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Aktüel Bakan Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne layık görülenleri kutladı
Aktüel

Bakan Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne layık görülenleri kutladı

Yeniakit Publisher
2020-10-29 21:57:28 -
Bakan Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne layık görülenleri kutladı

ANKARA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne layık görülenleri tebrik etti.

Ersoy, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne layık görülen Sadettin Ökten, İsmail Kara, İbrahim Tenekeci, Derviş Zaim, Özdemir Erdoğan, Mehmet Çebi ve Necmeddin Okyay'ı tebrik ediyor, ülkemize verdikleri katkılardan dolayı kendilerine teşekkürlerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.

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