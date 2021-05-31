  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
NATO, Türk askerlerine hayran kaldı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Belçika ve Azerbaycan’a gidiyor
Gezi kalkışmasının yıldönümünü kutlayan Kılıçdaroğlu’na tokat gibi cevap!
Libya Başbakanı Dibeybe'den İtalya'ya ziyaret
Ekonomi Bakan Elvan'dan yüzde 7'lik büyümeye ilişkin dikkat çeken açıklama
Ekonomi

Bakan Elvan'dan yüzde 7'lik büyümeye ilişkin dikkat çeken açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan "İlk çeyrekteki yüzde 7’lik büyümenin yüzde 56'sı net dış talep ve yatırımlardan geldi. Bu, dengeli ve sağlıklı büyümenin göstergesi." açıklamasında bulundu

Yeniakit Publisher
2021-05-31 13:07:00 -
Bakan Elvan'dan yüzde 7'lik büyümeye ilişkin dikkat çeken açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan Twitter hesabından ilk çeyrek büyüme rakamlarını değerlendirdi.

Elvan, "İlk çeyrekteki %7’lik büyümenin %56'sı net dış talep ve yatırımlardan geldi. Bu, dengeli ve sağlıklı büyümenin göstergesi. İstihdam oluşturan, gelir dağılımını iyileştiren ve istikrara odaklanan politikaları kararlılıkla uygulayacağız. Büyümenin finansman kalitesi önceliğimiz." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay