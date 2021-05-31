Bakan Elvan'dan yüzde 7'lik büyümeye ilişkin dikkat çeken açıklama
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan "İlk çeyrekteki yüzde 7’lik büyümenin yüzde 56'sı net dış talep ve yatırımlardan geldi. Bu, dengeli ve sağlıklı büyümenin göstergesi." açıklamasında bulundu
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan Twitter hesabından ilk çeyrek büyüme rakamlarını değerlendirdi.
Elvan, "İlk çeyrekteki %7’lik büyümenin %56'sı net dış talep ve yatırımlardan geldi. Bu, dengeli ve sağlıklı büyümenin göstergesi. İstihdam oluşturan, gelir dağılımını iyileştiren ve istikrara odaklanan politikaları kararlılıkla uygulayacağız. Büyümenin finansman kalitesi önceliğimiz." dedi.